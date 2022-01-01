citramon написав:

Пройшов місяць, вирішив перетелефонувати в контакт-центр та уточнити чи вже працює у моєму відділенні замовлення та видача готівки на той час, що призначає гаряча лінія, чи відділення як і раніше не притримується цього порядку, ігнорує призначені зустрічі, відправляє клієнта в загальну чергу, де він не встигає обслужитися до закриття каси.Оператор послухав мене, сказав що так не має бути, повідомив, що моїм питанням займається менеджер з якості, який мені телефонував, але не зміг додзонитися. Пообіцяв, що менеджер перетелефонує мені знову через 15 хвилин і все пояснить.Ніхто мені так і не перетелефонував в той день.Дзвоню знову на гарячу лінію через кілька днів і повторюю знову своє питання. Мені знову обіцяють, що зараз менеджер з якості перетелефонує.На цей раз перетелефоновує менеджер, ще й цій людині описую проблему і питаю чи вже ця проблема усунута? Далі діалог приблизно такий:: У нас немає проблем, відділення обслуговують клієнтів згідно графіку призначених контакт-центром зустрічей. Чому вас не обслужили, я не знаю, можливо була повітряна тривога.: Можливо ви дзвонили у відділення, чи слухали записи розмов клієнта з гарячею лінією в той день, чи можливо дивились записи з камер відеоспостереження, чи можливо приходили в відділення як таємний покупець, щоб на власні очі побачити, що відбувається?: Це не входить в мої посадові обовязки.Тобто вся робота цього менеджера з якості полягає в тому, щоб спробувати передзвонити клієнту, посумніватись в тому, що він розказує, та повідомити, що в них все працює як і треба. А якщо не вдалось звязатись з клієнтом телефонним звязком - то значить і проблеми немає.От така казка..