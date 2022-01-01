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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 12:19

  Boundless написав:Вчора загасив райф кредитку по п2п, а сьогодні бачу, що платіж ще не пройшов по рахунку. Я випав з пільгового періоду?

Який був р2р?
Якщо тягнули Райфом до 19:00 то проведеться поточним опердн, якщо таки стороннім р2р кидали, то проведеться наступним опердн ...

Але дуууже схоже, що Райф просто перестраховується і дає +5дн на проведення поповнень... тобто реальний РД у нього таки 25го ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 12:34

Кейс цікавий, відпишуся 26, як воно пройшло
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:56

Boundless
Добрий день!
Для успішного погашення та збереження пільгового періоду рекомендуємо вносити кошти заздалегідь ( за 2-3 дні). Також хочемо зазначити, якщо карта використовується виключно у пільговому періоді, згідно передбачених ним операцій - відсотки не утримуються.
Отримати більш детальну інформацію по рахунку Ви можете за зверненням до чату в застосунку "MyRaif" або "Raiffeisen Online". Наші спеціалісти з радістю допоможуть Вам.

З повагою і турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 14:29

  Кочевник написав:RaifHelp, ви можете ваші пости писати від себе, а не генерувати в ЧатГПТ?

Не можуть, це корпоративна вимога все-все-все через чатГПТ.
Скоріше за все, корпоративний доступ вже наперед викуплено, і все-все без винятку йде через нього, і чим далі тим його буде більше і більше. :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:51

  Boundless написав:Кейс цікавий, відпишуся 26, як воно пройшло

Таки виліт з пільгового періоду
Boundless
 
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