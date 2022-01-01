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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2024 12:19
Boundless написав:
Вчора загасив райф кредитку по п2п, а сьогодні бачу, що платіж ще не пройшов по рахунку. Я випав з пільгового періоду?
Який був р2р?
Якщо тягнули Райфом до 19:00 то проведеться поточним опердн, якщо таки стороннім р2р кидали, то проведеться наступним опердн ...
Але дуууже схоже, що Райф просто перестраховується і дає +5дн на проведення поповнень... тобто реальний РД у нього таки 25го ))
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Додано: Чет 21 лис, 2024 12:34
Кейс цікавий, відпишуся 26, як воно пройшло
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Boundless
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Додано: Чет 21 лис, 2024 13:56
Boundless
Добрий день!
Для успішного погашення та збереження пільгового періоду рекомендуємо вносити кошти заздалегідь ( за 2-3 дні). Також хочемо зазначити, якщо карта використовується виключно у пільговому періоді, згідно передбачених ним операцій - відсотки не утримуються.
Отримати більш детальну інформацію по рахунку Ви можете за зверненням до чату в застосунку "MyRaif" або "Raiffeisen Online". Наші спеціалісти з радістю допоможуть Вам.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
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RaifHelp
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Додано: Чет 21 лис, 2024 14:29
Кочевник написав:RaifHelp
, ви можете ваші пости писати від себе, а не генерувати в ЧатГПТ?
Не можуть, це корпоративна вимога все-все-все через чатГПТ.
Скоріше за все, корпоративний доступ вже наперед викуплено, і все-все без винятку йде через нього, і чим далі тим його буде більше і більше.
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Додано: Вів 26 лис, 2024 10:51
Boundless написав:
Кейс цікавий, відпишуся 26, як воно пройшло
Таки виліт з пільгового періоду
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Boundless
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