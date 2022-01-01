Boundless Добрий день! Для успішного погашення та збереження пільгового періоду рекомендуємо вносити кошти заздалегідь ( за 2-3 дні). Також хочемо зазначити, якщо карта використовується виключно у пільговому періоді, згідно передбачених ним операцій - відсотки не утримуються. Отримати більш детальну інформацію по рахунку Ви можете за зверненням до чату в застосунку "MyRaif" або "Raiffeisen Online". Наші спеціалісти з радістю допоможуть Вам.
Amethyst Вітаємо! Інформування щодо переказів з кредитних карток зі зниженою комісією в додатках "MyRaif/Raiffeisen Online" отримували лише власники кредитних карток. Деталі акції Ви можете переглянути в застосунку MyRaif - розділ "Повідомлення" (в правому верхньому кутку "дзвіночок"). З 28.11 по 02.12 власники кредитних карток можуть переказувати кошти з картки на картку та за реквізитами IBAN із комісією в розмірі 0,1%. Дані операції підпадають під умови пільгового періоду. З повагою і турботою, фахівець Інна.