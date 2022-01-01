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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 12:19

  Boundless написав:Вчора загасив райф кредитку по п2п, а сьогодні бачу, що платіж ще не пройшов по рахунку. Я випав з пільгового періоду?

Який був р2р?
Якщо тягнули Райфом до 19:00 то проведеться поточним опердн, якщо таки стороннім р2р кидали, то проведеться наступним опердн ...

Але дуууже схоже, що Райф просто перестраховується і дає +5дн на проведення поповнень... тобто реальний РД у нього таки 25го ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 12:34

Кейс цікавий, відпишуся 26, як воно пройшло
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:56

Boundless
Добрий день!
Для успішного погашення та збереження пільгового періоду рекомендуємо вносити кошти заздалегідь ( за 2-3 дні). Також хочемо зазначити, якщо карта використовується виключно у пільговому періоді, згідно передбачених ним операцій - відсотки не утримуються.
Отримати більш детальну інформацію по рахунку Ви можете за зверненням до чату в застосунку "MyRaif" або "Raiffeisen Online". Наші спеціалісти з радістю допоможуть Вам.

З повагою і турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 14:29

  Кочевник написав:RaifHelp, ви можете ваші пости писати від себе, а не генерувати в ЧатГПТ?

Не можуть, це корпоративна вимога все-все-все через чатГПТ.
Скоріше за все, корпоративний доступ вже наперед викуплено, і все-все без винятку йде через нього, і чим далі тим його буде більше і більше. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:51

  Boundless написав:Кейс цікавий, відпишуся 26, як воно пройшло

Таки виліт з пільгового періоду
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 18:11

RaifHelp, десь бачив повідомлення, шо у Райфа до 02.12.2024 аХція на безкоштовне зняття та р2р з кредитки.
А де можна подробиці побачити?!

Тута от -- Акції, нічого про це немає ((
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 18:19

  Boundless написав:
  Boundless написав:Кейс цікавий, відпишуся 26, як воно пройшло

Таки виліт з пільгового періоду

тут з р2р - все так і було очікувано.
Райф=стабільність :twisted: Роки летять, але покращувати для зручності клієнтів свої технічні регламенти проводок - це не для такої серйозної установи.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 18:46

Amethyst Вітаємо!
Інформування щодо переказів з кредитних карток зі зниженою комісією в додатках "MyRaif/Raiffeisen Online" отримували лише власники кредитних карток. Деталі акції Ви можете переглянути в застосунку MyRaif - розділ "Повідомлення" (в правому верхньому кутку "дзвіночок"). З 28.11 по 02.12 власники кредитних карток можуть переказувати кошти з картки на картку та за реквізитами IBAN із комісією в розмірі 0,1%. Дані операції підпадають під умови пільгового періоду.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 19:43

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:З 28.11 по 02.12 власники кредитних карток можуть переказувати кошти...
Хм, я власник кредитки, але у мене немає такої пропозиції.
Нуу, хай їм грець :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 20:32

Re: Райффайзен Банк

27 листопада отримав листа на електронну пошту, що 4 грудня банком будуть змінені реквізити мого рахунку у зв'язку зі зміною МФО із 380805 на 300335. Це вже друга зміна IBAN за цим рахунком.
Howl
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