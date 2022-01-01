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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2024 23:20
Howl написав:
27 листопада отримав листа на електронну пошту, що 4 грудня банком будуть змінені реквізити мого рахунку у зв'язку зі зміною МФО із 380805 на 300335. Це вже друга зміна IBAN за цим рахунком.
Это ещё одна смена? Я получил недавно сразу два письма на почту и ещё одно в вайбер. Но думал, что это всё про то же потому, что народ жалуется, что Райф до этого мало спамил этими предупреждениями.
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moveton
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