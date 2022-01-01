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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 23:20

  Howl написав:27 листопада отримав листа на електронну пошту, що 4 грудня банком будуть змінені реквізити мого рахунку у зв'язку зі зміною МФО із 380805 на 300335. Це вже друга зміна IBAN за цим рахунком.

Это ещё одна смена? Я получил недавно сразу два письма на почту и ещё одно в вайбер. Но думал, что это всё про то же потому, что народ жалуется, что Райф до этого мало спамил этими предупреждениями.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 03:53

  Howl написав:27 листопада отримав листа на електронну пошту, що 4 грудня банком будуть змінені реквізити мого рахунку у зв'язку зі зміною МФО із 380805 на 300335. Це вже друга зміна IBAN за цим рахунком.

І мені також вже вдруге міняють.
Спочатку рік назад без попередження змінили мфо з 300335 на 380805.
Зараз змінили в зворотньому напрямку з 380805 на 300335
citramon
 
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  #<1 ... 208209210211
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