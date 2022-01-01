Это ещё одна смена? Я получил недавно сразу два письма на почту и ещё одно в вайбер. Но думал, что это всё про то же потому, что народ жалуется, что Райф до этого мало спамил этими предупреждениями.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2024 23:20
Это ещё одна смена? Я получил недавно сразу два письма на почту и ещё одно в вайбер. Но думал, что это всё про то же потому, что народ жалуется, что Райф до этого мало спамил этими предупреждениями.
Додано: Нед 01 гру, 2024 03:53
І мені також вже вдруге міняють.
Спочатку рік назад без попередження змінили мфо з 300335 на 380805.
Зараз змінили в зворотньому напрямку з 380805 на 300335
Додано: Нед 01 гру, 2024 11:08
Amethyst
Добрий день!
Інформування було відправлено всім держателям кредитних карт у вигляді push-повідомлення, яке збережено у сповіщеннях застосунку MyRaif.
Тож, можете ще юзати платежі до закінчення терміну дії акції, приємного використання
У разі додаткових питань, Ви завжди можете написати нам в "Чат" застосунку MyRaif або зателефонувати в Інформаційний центр (0800 500 500 ) або у Viber з введенням короткого номера 521.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
Додано: Нед 01 гру, 2024 11:15
Howl
Вітаємо!
Райф постійно працює над вдосконаленням існуючих продуктів, сервісів та систем. У зв’язку з проведенням реорганізації в межах Банку і зміною порядку бухгалтерського обліку рахунків, буде змінено Ваші рахунки.
Це технічний момент, який не вплине на обслуговування
Всі налаштування будуть збережені
Перехід на новий МФО відбудеться 04.12, як зазначено у повідомленні, але ми наших клієнтів завжди інформуємо завчасно
Після остаточної зміни, обов'язково ще раз проінформуємо.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
Додано: Нед 01 гру, 2024 12:46
Додано: Нед 01 гру, 2024 17:58
Re: Райффайзен Банк
У мене зауважень немає. На електронну пошту інформування отримав і це добре. На сайті банку навіть знайшов подивитися, який новий IBAN мені нададуть.
У застосунку наче повідомлення про зміну IBAN не отримував — це мінус.
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