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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 23:20

  Howl написав:27 листопада отримав листа на електронну пошту, що 4 грудня банком будуть змінені реквізити мого рахунку у зв'язку зі зміною МФО із 380805 на 300335. Це вже друга зміна IBAN за цим рахунком.

Это ещё одна смена? Я получил недавно сразу два письма на почту и ещё одно в вайбер. Но думал, что это всё про то же потому, что народ жалуется, что Райф до этого мало спамил этими предупреждениями.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 03:53

  Howl написав:27 листопада отримав листа на електронну пошту, що 4 грудня банком будуть змінені реквізити мого рахунку у зв'язку зі зміною МФО із 380805 на 300335. Це вже друга зміна IBAN за цим рахунком.

І мені також вже вдруге міняють.
Спочатку рік назад без попередження змінили мфо з 300335 на 380805.
Зараз змінили в зворотньому напрямку з 380805 на 300335
citramon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:08

Amethyst
Добрий день!
Інформування було відправлено всім держателям кредитних карт у вигляді push-повідомлення, яке збережено у сповіщеннях застосунку MyRaif.
Тож, можете ще юзати платежі до закінчення терміну дії акції, приємного використання :)
У разі додаткових питань, Ви завжди можете написати нам в "Чат" застосунку MyRaif або зателефонувати в Інформаційний центр (0800 500 500 ) або у Viber з введенням короткого номера 521.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:15

Howl
Вітаємо!
Райф постійно працює над вдосконаленням існуючих продуктів, сервісів та систем. У зв’язку з проведенням реорганізації в межах Банку і зміною порядку бухгалтерського обліку рахунків, буде змінено Ваші рахунки.
Це технічний момент, який не вплине на обслуговування :)
Всі налаштування будуть збережені
Перехід на новий МФО відбудеться 04.12, як зазначено у повідомленні, але ми наших клієнтів завжди інформуємо завчасно :)
Після остаточної зміни, обов'язково ще раз проінформуємо.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 12:46

  moveton написав:Но думал, что это всё про то же потому, что народ жалуется, что Райф до этого мало спамил этими предупреждениями.

Тим, хто скаржився, й далі шлють саму рекламу :roll:
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 17:58

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:У зв’язку з проведенням реорганізації в межах Банку і зміною порядку бухгалтерського обліку рахунків, буде змінено Ваші рахунки.
Це технічний момент, який не вплине на обслуговування :)
У мене зауважень немає. На електронну пошту інформування отримав і це добре. На сайті банку навіть знайшов подивитися, який новий IBAN мені нададуть.

У застосунку наче повідомлення про зміну IBAN не отримував — це мінус.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 21:23

Re: Райффайзен Банк

  citramon написав:Спочатку рік назад без попередження змінили мфо з 300335 на 380805.
Зараз змінили в зворотньому напрямку з 380805 на 300335
У мене міграція була з 305653 на 380805. Сповіщення про заміну МФО тоді отримав у день виконання заміни. Зараз міграція 380805 на 300335 і сповіщення надіслали за тиждень до цього.

Після міграції на МФО 380805 вхідні СЕП стали зараховуватися дуже швидко :) + у призначенні платежу не треба зазначати субрахунок.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 01:25

  Howl написав:
  citramon написав:Спочатку рік назад без попередження змінили мфо з 300335 на 380805.
Зараз змінили в зворотньому напрямку з 380805 на 300335
У мене міграція була з 305653 на 380805. Сповіщення про заміну МФО тоді отримав у день виконання заміни. Зараз міграція 380805 на 300335 і сповіщення надіслали за тиждень до цього.

Після міграції на МФО 380805 вхідні СЕП стали зараховуватися дуже швидко :) + у призначенні платежу не треба зазначати субрахунок.


Це означає, що ваш рахунок обслуговувся в дуже старій системі трансмастер і відповідно ви є клієнтом банку ще з тих давніх часів, коли дівчатка, що займаються словоблудством підтримкою на цьому форумі, ще пішки під стіл ходили ;)
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:18

  klug написав:Тим, хто скаржився, й далі шлють саму рекламу :roll:

Значит надо продолжать требовать долива... Мне сегодня пришло ещё два письма: "Щодо закриття рахунків на МФО 380805" и "Щодо відкриття рахунків на МФО 300335". Если им верить, то это последние. Но в них самое прекрасное, что написано про счёт, которого я в приложении найти не могу. Зато тот из моих счетов, что открывался пораньше и поэтому ещё на 380805, так на этом МФО и остался. Чудны дела Райфа.
moveton
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