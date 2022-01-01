Щоб не редагувати - Update to the above news
Як не дивно, обіцяють комісії не буде і сума буде в пільговому періоді
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2024 17:17
Re: Райффайзен Банк
Щоб не редагувати - Update to the above news
Як не дивно, обіцяють комісії не буде і сума буде в пільговому періоді
Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:04
Re: Райффайзен Банк
У всіх додаток Райффайзен онлайн не працює? Чи тільки мені так везе.
Пів дня заходив. Щось співпраця одразу не вдається. І фінмоном одразу лякали- 400 в рік. І документи одразу не приніс на можливі 600. І це при відкриті дебетки....
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