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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 209210211212

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 17:17

Re: Райффайзен Банк

Щоб не редагувати - Update to the above news

Як не дивно, обіцяють комісії не буде і сума буде в пільговому періоді
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:04

Re: Райффайзен Банк

У всіх додаток Райффайзен онлайн не працює? Чи тільки мені так везе.
Пів дня заходив. Щось співпраця одразу не вдається. І фінмоном одразу лякали- 400 в рік. І документи одразу не приніс на можливі 600. І це при відкриті дебетки....
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:05

  lel написав:У всіх додаток Райффайзен онлайн не працює? Чи тільки мені так везе.
Пів дня заходив. Щось співпраця одразу не вдається. І фінмоном одразу лякали- 400 в рік. І документи одразу не приніс на можливі 600. І це при відкриті дебетки....

з РО дійсно проблеми були вчора, а MyRaif працював
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  #<1 ... 209210211212
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