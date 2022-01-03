Щоб не редагувати - Update to the above news
Як не дивно, обіцяють комісії не буде і сума буде в пільговому періоді
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2024 17:17
Re: Райффайзен Банк
Щоб не редагувати - Update to the above news
Як не дивно, обіцяють комісії не буде і сума буде в пільговому періоді
Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:04
Re: Райффайзен Банк
У всіх додаток Райффайзен онлайн не працює? Чи тільки мені так везе.
Пів дня заходив. Щось співпраця одразу не вдається. І фінмоном одразу лякали- 400 в рік. І документи одразу не приніс на можливі 600. І це при відкриті дебетки....
Додано: Суб 07 гру, 2024 15:05
Додано: Суб 07 гру, 2024 17:39
lel Добрий день!
Справді, певний період часу 06.12.2024 були технічні несправності зі входом в застосунок «Raiffeisen Online», наразі все працює в стандартному режимі. Ми цінуємо співпрацю з нами та іноді стаються такі ситуації, які також для нас є неприємними. Перепрошуємо за незручності та сподіваємось на Ваше розуміння.
Райф - великий системний європейський Банк, що чітко виконує вимоги чинного законодавства та постанови НБУ. Хочемо зазначити, що під час відкриття рахунку необхідно вказати дохід та джерело його походження.
У разі виникнення додаткових питань, Ви можете звернутись до чату підтримки в додатку «MyRaif» ( "Навушники" - Написати в чат). Наші спеціалісти з радістю допоможуть Вам.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
Додано: Вів 10 гру, 2024 11:09
Re: Райффайзен Банк
Цікаво, як можна перенести зустріч в касі цього банку, якщо по телефону це зробити неможливо - відсилає до чату в додатку, а чат-підтримка у мене з самого ранку висить... Це у всіх так чи це якийсь персональний баг?)
Додано: Вів 10 гру, 2024 12:35
Re: Райффайзен Банк
RaifHelp, пенсіонер у 2022 році оформив картку АТБ, на яку отримує пенсію та виплати ВПО від держави. Із 4 грудня за його карткою також змінився IBAN і до кінця січня діє автоматичне зарахування коштів зі старого на новий IBAN. Пенсіонеру треба самостійно оновлювати реквізити рахунку в ПФУ та Управлінні праці та соцзахисту населення чи ні?
Додано: Вів 10 гру, 2024 13:08
Ну там же справа 5 хв, щоби накатати на сайті ПФУ стандартну заяву на зміну рек-ів
Додано: Вів 10 гру, 2024 13:31
inna kucenko Вітаємо!
Якщо є необхідність в перенесенні зустрічі, Ви можете звернутися в наш чатик додатку MyRaif та наші колеги з радістю допоможуть. Для зв’язку з оператором в MyRaif у правому верхньому кутку натисніть на піктограму "Навушники". Графік роботи з 7:00 до 00:00.
Наразі чат працює в стабільному режимі. Якщо помічаєте проблеми в роботі, напишіть нам в приватні повідомлення Facebook/Instagram. Будемо чекати!
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Вів 10 гру, 2024 13:36
Howl Вітаємо!
Райф постійно працює над вдосконаленням існуючих продукті та сервісів та вдосконалює сучасні системи. Дані зміни ніяк не впливають на обслуговування в Райфі, рахунки та картки доступні для розрахунків.
Для зарахування саме пенсії або соціальної допомоги Банк самостійно повідомить ПФУ та УСЗН про зміну реквізитів.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
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