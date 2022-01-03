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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 209210211212

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 17:17

Re: Райффайзен Банк

Щоб не редагувати - Update to the above news

Як не дивно, обіцяють комісії не буде і сума буде в пільговому періоді
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:04

Re: Райффайзен Банк

У всіх додаток Райффайзен онлайн не працює? Чи тільки мені так везе.
Пів дня заходив. Щось співпраця одразу не вдається. І фінмоном одразу лякали- 400 в рік. І документи одразу не приніс на можливі 600. І це при відкриті дебетки....
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:05

  lel написав:У всіх додаток Райффайзен онлайн не працює? Чи тільки мені так везе.
Пів дня заходив. Щось співпраця одразу не вдається. І фінмоном одразу лякали- 400 в рік. І документи одразу не приніс на можливі 600. І це при відкриті дебетки....

з РО дійсно проблеми були вчора, а MyRaif працював
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 17:39

lel Добрий день!
Справді, певний період часу 06.12.2024 були технічні несправності зі входом в застосунок «Raiffeisen Online», наразі все працює в стандартному режимі. Ми цінуємо співпрацю з нами та іноді стаються такі ситуації, які також для нас є неприємними. Перепрошуємо за незручності та сподіваємось на Ваше розуміння.
Райф - великий системний європейський Банк, що чітко виконує вимоги чинного законодавства та постанови НБУ. Хочемо зазначити, що під час відкриття рахунку необхідно вказати дохід та джерело його походження.
У разі виникнення додаткових питань, Ви можете звернутись до чату підтримки в додатку «MyRaif» ( "Навушники" - Написати в чат). Наші спеціалісти з радістю допоможуть Вам.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 11:09

Re: Райффайзен Банк

Цікаво, як можна перенести зустріч в касі цього банку, якщо по телефону це зробити неможливо - відсилає до чату в додатку, а чат-підтримка у мене з самого ранку висить... Це у всіх так чи це якийсь персональний баг?)
inna kucenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 12:35

Re: Райффайзен Банк

RaifHelp, пенсіонер у 2022 році оформив картку АТБ, на яку отримує пенсію та виплати ВПО від держави. Із 4 грудня за його карткою також змінився IBAN і до кінця січня діє автоматичне зарахування коштів зі старого на новий IBAN. Пенсіонеру треба самостійно оновлювати реквізити рахунку в ПФУ та Управлінні праці та соцзахисту населення чи ні?
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 13:08

  Howl написав:RaifHelp, пенсіонер у 2022 році оформив картку АТБ, на яку отримує пенсію та виплати ВПО від держави. Із 4 грудня за його карткою також змінився IBAN і до кінця січня діє автоматичне зарахування коштів зі старого на новий IBAN. Пенсіонеру треба самостійно оновлювати реквізити рахунку в ПФУ та Управлінні праці та соцзахисту населення чи ні?
Ну там же справа 5 хв, щоби накатати на сайті ПФУ стандартну заяву на зміну рек-ів :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 13:31

inna kucenko Вітаємо!
Якщо є необхідність в перенесенні зустрічі, Ви можете звернутися в наш чатик додатку MyRaif та наші колеги з радістю допоможуть. Для зв’язку з оператором в MyRaif у правому верхньому кутку натисніть на піктограму "Навушники". Графік роботи з 7:00 до 00:00.
Наразі чат працює в стабільному режимі. Якщо помічаєте проблеми в роботі, напишіть нам в приватні повідомлення Facebook/Instagram. Будемо чекати!
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 13:36

Howl Вітаємо!
Райф постійно працює над вдосконаленням існуючих продукті та сервісів та вдосконалює сучасні системи. Дані зміни ніяк не впливають на обслуговування в Райфі, рахунки та картки доступні для розрахунків.
Для зарахування саме пенсії або соціальної допомоги Банк самостійно повідомить ПФУ та УСЗН про зміну реквізитів.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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