RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 210211212213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:24

  quadro_tony_da написав:о і мені лист щастя прийшов, що я терорист і виробник зброї масового знищення :mrgreen:
грошей на банку не тримав може тищ 5 було, тепер за ці копійки йти ногами у відділення

Що сталося? Картою активно користувалися?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 699
З нами з: 16.10.18
Подякував: 91 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:38

Re: Райффайзен Банк

  tarasum написав:Що сталося? Картою активно користувалися?


та майже не користувався, трати в місяць не більше 10 тисяч і то коли були якісь вигідні кешбеки, не кожен місяць
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 09:13

  quadro_tony_da написав:
  tarasum написав:Що сталося? Картою активно користувалися?


та майже не користувався, трати в місяць не більше 10 тисяч і то коли були якісь вигідні кешбеки, не кожен місяць


мабуть балувалися покупкою валюти по акційним цінам?
edgar_po
 
Повідомлень: 427
З нами з: 09.04.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 210211212213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 137, 138, 139
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1381 483213
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2024 21:17
flysoulfly
Банк Глобус 1 ... 146, 147, 148
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1478 687096
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2024 20:40
rosstikf
Банк Альянс 1 ... 121, 122, 123
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1226 610774
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2024 19:04
Lost

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.