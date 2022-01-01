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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2024 00:24
quadro_tony_da написав:
о і мені лист щастя прийшов, що я терорист і виробник зброї масового знищення
грошей на банку не тримав може тищ 5 було, тепер за ці копійки йти ногами у відділення
Що сталося? Картою активно користувалися?
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Додано: Сер 11 гру, 2024 01:38
tarasum написав:
Що сталося? Картою активно користувалися?
та майже не користувався, трати в місяць не більше 10 тисяч і то коли були якісь вигідні кешбеки, не кожен місяць
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Додано: Сер 11 гру, 2024 09:13
quadro_tony_da написав: tarasum написав:
Що сталося? Картою активно користувалися?
та майже не користувався, трати в місяць не більше 10 тисяч і то коли були якісь вигідні кешбеки, не кожен місяць
мабуть балувалися покупкою валюти по акційним цінам?
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