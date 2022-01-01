Що сталося? Картою активно користувалися?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2024 00:24
Додано: Сер 11 гру, 2024 01:38
Re: Райффайзен Банк
Додано: Сер 11 гру, 2024 09:13
Додано: Сер 11 гру, 2024 14:40
quadro_tony_da Добрий день!
Хочемо пояснити, що Райф — великий системний європейський Банк, що чітко виконує вимоги чинного законодавства та постанови НБУ, саме тому ми ретельно та уважно перевіряємо кожну операцію та робимо все для збереження та захисту коштів наших Клієнтів. В свою чергу сподіваємося на підтримку та розуміння, щодо важливості здійснення час від часу перевірок джерел надходження коштів на рахунок та надання документів.
Ми розуміємо, що дане блокування було неочікуваним та могло вплинути на Ваші плани. Але зауважимо, що процес перевірки зарахувань шляхом надання підтвердних документів передбачений законодавством.
Ми завжди готові вирішити питання в індивідуальному порядку та на користь клієнта. Просимо надати в особисті повідомлення Facebook/Instagram Ваші дані (ідентифікаційний код, або фінансовий номер) для аналізу ситуації.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
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