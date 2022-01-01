Що сталося? Картою активно користувалися?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2024 00:24
Додано: Сер 11 гру, 2024 01:38
Re: Райффайзен Банк
Додано: Сер 11 гру, 2024 09:13
Додано: Сер 11 гру, 2024 14:40
quadro_tony_da Добрий день!
Хочемо пояснити, що Райф — великий системний європейський Банк, що чітко виконує вимоги чинного законодавства та постанови НБУ, саме тому ми ретельно та уважно перевіряємо кожну операцію та робимо все для збереження та захисту коштів наших Клієнтів. В свою чергу сподіваємося на підтримку та розуміння, щодо важливості здійснення час від часу перевірок джерел надходження коштів на рахунок та надання документів.
Ми розуміємо, що дане блокування було неочікуваним та могло вплинути на Ваші плани. Але зауважимо, що процес перевірки зарахувань шляхом надання підтвердних документів передбачений законодавством.
Ми завжди готові вирішити питання в індивідуальному порядку та на користь клієнта. Просимо надати в особисті повідомлення Facebook/Instagram Ваші дані (ідентифікаційний код, або фінансовий номер) для аналізу ситуації.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:17
Re: Райффайзен Банк
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:22
Re: Райффайзен Банк
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:31
коли мені цей "європейський банк" блоконув рахунок, то співробітниця на вухо прошепотіла, що ви у нас не тримаєте жодних депозитів, немає коштів на рахунку, тому ви для супербанку не цікаві, вас і виперли без всяких пояснень. Купа документів, що я сканував, відправляв, навіть не читалися. Після місяцю переписики, написав заяву про добровільне закриття рахунку та перевод залишку на рахунки у мій основний банк. Так
вони накакали та написали в призначенні платежу посилання на ст. 15 ЗУ Про відмивання коштів, а не добровільне закриття. Тому мабуть і вас таке спіткало.
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:43
Если райф блоконул, то им по барабану потом все подв. документы. Будут тянуть резину. Некоторые с ними вели переписку по 3мес. и они всё требовали и требовали дополн. подверж. документов. Можно на Минфине почитать отзывы клиентов. Всем потом впихивают 15ст.ЗУ. Не переводите деньги в А-банк, они потом тоже блоконут ваши средства. Говорят нам по барабану ваши документы, нам достаточно что сообщил райф про вас и про 15ст.
400тыс в мес. не верьте, у них по накатанной идёт. И как только засветится у фина 400тыс, моментом блок без предупрежд.
райф самый тупой банк, поэтому и дружит с таким же идиотом как раша.
У них политика на пенсионеров с пенсиями на картах.
Нормальные юрики там деньги не держат, т.к. программы у них отстают от рынка лет на 15
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