RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 210211212213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:24

  quadro_tony_da написав:о і мені лист щастя прийшов, що я терорист і виробник зброї масового знищення :mrgreen:
грошей на банку не тримав може тищ 5 було, тепер за ці копійки йти ногами у відділення

Що сталося? Картою активно користувалися?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 699
З нами з: 16.10.18
Подякував: 91 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:38

Re: Райффайзен Банк

  tarasum написав:Що сталося? Картою активно користувалися?


та майже не користувався, трати в місяць не більше 10 тисяч і то коли були якісь вигідні кешбеки, не кожен місяць
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 258
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 09:13

  quadro_tony_da написав:
  tarasum написав:Що сталося? Картою активно користувалися?


та майже не користувався, трати в місяць не більше 10 тисяч і то коли були якісь вигідні кешбеки, не кожен місяць


мабуть балувалися покупкою валюти по акційним цінам?
edgar_po
 
Повідомлень: 429
З нами з: 09.04.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:40

quadro_tony_da Добрий день!
Хочемо пояснити, що Райф — великий системний європейський Банк, що чітко виконує вимоги чинного законодавства та постанови НБУ, саме тому ми ретельно та уважно перевіряємо кожну операцію та робимо все для збереження та захисту коштів наших Клієнтів. В свою чергу сподіваємося на підтримку та розуміння, щодо важливості здійснення час від часу перевірок джерел надходження коштів на рахунок та надання документів.
Ми розуміємо, що дане блокування було неочікуваним та могло вплинути на Ваші плани. Але зауважимо, що процес перевірки зарахувань шляхом надання підтвердних документів передбачений законодавством.
Ми завжди готові вирішити питання в індивідуальному порядку та на користь клієнта. Просимо надати в особисті повідомлення Facebook/Instagram Ваші дані (ідентифікаційний код, або фінансовий номер) для аналізу ситуації.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 128
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:16

RaifHelp так у мене ніяких документів не просили, альо :lol:
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 258
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:17

Re: Райффайзен Банк

  edgar_po написав:покупкою валюти

ніколи не купував і не продавав валюту через будь-які банки
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 258
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:22

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Райф — великий системний європейський Банк, що чітко виконує вимоги чинного законодавства та постанови НБУ

то брехня. Це якщо коротко.
edgar_po
 
Повідомлень: 429
З нами з: 09.04.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:31

  quadro_tony_da написав:
  edgar_po написав:покупкою валюти

ніколи не купував і не продавав валюту через будь-які банки

коли мені цей "європейський банк" блоконув рахунок, то співробітниця на вухо прошепотіла, що ви у нас не тримаєте жодних депозитів, немає коштів на рахунку, тому ви для супербанку не цікаві, вас і виперли без всяких пояснень. Купа документів, що я сканував, відправляв, навіть не читалися. Після місяцю переписики, написав заяву про добровільне закриття рахунку та перевод залишку на рахунки у мій основний банк. Так
вони накакали та написали в призначенні платежу посилання на ст. 15 ЗУ Про відмивання коштів, а не добровільне закриття. Тому мабуть і вас таке спіткало.
edgar_po
 
Повідомлень: 429
З нами з: 09.04.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:43

  edgar_po написав:
  quadro_tony_da написав:
  edgar_po написав:покупкою валюти

ніколи не купував і не продавав валюту через будь-які банки

коли мені цей "європейський банк" блоконув рахунок, то співробітниця на вухо прошепотіла, що ви у нас не тримаєте жодних депозитів, немає коштів на рахунку, тому ви для супербанку не цікаві, вас і виперли без всяких пояснень. Купа документів, що я сканував, відправляв, навіть не читалися. Після місяцю переписики, написав заяву про добровільне закриття рахунку та перевод залишку на рахунки у мій основний банк. Так
вони накакали та написали в призначенні платежу посилання на ст. 15 ЗУ Про відмивання коштів, а не добровільне закриття. Тому мабуть і вас таке спіткало.

Если райф блоконул, то им по барабану потом все подв. документы. Будут тянуть резину. Некоторые с ними вели переписку по 3мес. и они всё требовали и требовали дополн. подверж. документов. Можно на Минфине почитать отзывы клиентов. Всем потом впихивают 15ст.ЗУ. Не переводите деньги в А-банк, они потом тоже блоконут ваши средства. Говорят нам по барабану ваши документы, нам достаточно что сообщил райф про вас и про 15ст.
400тыс в мес. не верьте, у них по накатанной идёт. И как только засветится у фина 400тыс, моментом блок без предупрежд.
райф самый тупой банк, поэтому и дружит с таким же идиотом как раша.
У них политика на пенсионеров с пенсиями на картах.
Нормальные юрики там деньги не держат, т.к. программы у них отстают от рынка лет на 15
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8635
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 865 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 210211212213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, ramzes4, Игорь Алексеевич і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 137, 138, 139
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1381 483289
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2024 21:17
flysoulfly
Банк Глобус 1 ... 146, 147, 148
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1478 687198
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2024 20:40
rosstikf
Банк Альянс 1 ... 121, 122, 123
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1226 610838
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2024 19:04
Lost

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13190)
11.12.2024 16:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.