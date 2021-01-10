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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2024 21:23
flysoulfly написав:
а може, у паспорті прописка "Бахмут" ?
або місце народження "Тюмєнь" ?
або фамілія "Лавров" ?
або якогось вашого контрагента теж недавно поперли з банки по ст.15
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Amethyst
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