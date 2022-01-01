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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2024 21:23
flysoulfly написав:
а може, у паспорті прописка "Бахмут" ?
або місце народження "Тюмєнь" ?
або фамілія "Лавров" ?
або якогось вашого контрагента теж недавно поперли з банки по ст.15
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:36
Amethyst написав: flysoulfly написав:
а може, у паспорті прописка "Бахмут" ?
або місце народження "Тюмєнь" ?
або фамілія "Лавров" ?
або якогось вашого контрагента
теж недавно поперли з банки по ст.15
контрагента - типу такого як "Сільпо"™
?
при сплаті там АТБ
шной карткой
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Додано: Чет 12 гру, 2024 03:52
edgar_po написав: quadro_tony_da написав: edgar_po написав:
покупкою валюти
ніколи не купував і не продавав валюту через будь-які банки
коли мені цей "європейський банк" блоконув рахунок, то співробітниця на вухо прошепотіла, що ви у нас не тримаєте жодних депозитів, немає коштів на рахунку, тому ви для супербанку не цікаві, вас і виперли без всяких пояснень. Купа документів, що я сканував, відправляв, навіть не читалися. Після місяцю переписики, написав заяву про добровільне закриття рахунку та перевод залишку на рахунки у мій основний банк. Так
вони накакали та написали в призначенні платежу посилання на ст. 15 ЗУ Про відмивання коштів, а не добровільне закриття. Тому мабуть і вас таке спіткало.
Якщо не секрет, куди відправляли кошти, як банк отримувач відреагував на 15-ту статтю?
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