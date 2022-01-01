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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:23

Re: Райффайзен Банк

  flysoulfly написав:а може, у паспорті прописка "Бахмут" ?
або місце народження "Тюмєнь" ?
або фамілія "Лавров" ?

або якогось вашого контрагента теж недавно поперли з банки по ст.15
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 23:36

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:а може, у паспорті прописка "Бахмут" ?
або місце народження "Тюмєнь" ?
або фамілія "Лавров" ?

або якогось вашого контрагента теж недавно поперли з банки по ст.15
контрагента - типу такого як "Сільпо"™ ? :mrgreen: при сплаті там АТБшной карткой :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 03:52

  edgar_po написав:
  quadro_tony_da написав:
  edgar_po написав:покупкою валюти

ніколи не купував і не продавав валюту через будь-які банки

коли мені цей "європейський банк" блоконув рахунок, то співробітниця на вухо прошепотіла, що ви у нас не тримаєте жодних депозитів, немає коштів на рахунку, тому ви для супербанку не цікаві, вас і виперли без всяких пояснень. Купа документів, що я сканував, відправляв, навіть не читалися. Після місяцю переписики, написав заяву про добровільне закриття рахунку та перевод залишку на рахунки у мій основний банк. Так
вони накакали та написали в призначенні платежу посилання на ст. 15 ЗУ Про відмивання коштів, а не добровільне закриття. Тому мабуть і вас таке спіткало.

Якщо не секрет, куди відправляли кошти, як банк отримувач відреагував на 15-ту статтю?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 09:01

Re: Райффайзен Банк

Не буду називати банк, але їх фінмон звісно теж заблокував рахунки, а коли надав ті ж документи, що й Райфу здивувалися за що застосована ст 15. Їм всі документи підійшли, працюю з цим банком далі Доречі по цьому випадку йде судовий процес. Головна претензія до банку на якій підставі в платіжному дорученні було посилання на ст. 15, адже клієнт надавав документи, пояснення та написав заяву на добровільне закриття рахунку.
edgar_po
 
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