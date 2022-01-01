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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2024 21:23
flysoulfly написав:
а може, у паспорті прописка "Бахмут" ?
або місце народження "Тюмєнь" ?
або фамілія "Лавров" ?
або якогось вашого контрагента теж недавно поперли з банки по ст.15
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Amethyst
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:36
Amethyst написав: flysoulfly написав:
а може, у паспорті прописка "Бахмут" ?
або місце народження "Тюмєнь" ?
або фамілія "Лавров" ?
або якогось вашого контрагента
теж недавно поперли з банки по ст.15
контрагента - типу такого як "Сільпо"™
?
при сплаті там АТБ
шной карткой
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flysoulfly
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Додано: Чет 12 гру, 2024 03:52
edgar_po написав: quadro_tony_da написав: edgar_po написав:
покупкою валюти
ніколи не купував і не продавав валюту через будь-які банки
коли мені цей "європейський банк" блоконув рахунок, то співробітниця на вухо прошепотіла, що ви у нас не тримаєте жодних депозитів, немає коштів на рахунку, тому ви для супербанку не цікаві, вас і виперли без всяких пояснень. Купа документів, що я сканував, відправляв, навіть не читалися. Після місяцю переписики, написав заяву про добровільне закриття рахунку та перевод залишку на рахунки у мій основний банк. Так
вони накакали та написали в призначенні платежу посилання на ст. 15 ЗУ Про відмивання коштів, а не добровільне закриття. Тому мабуть і вас таке спіткало.
Якщо не секрет, куди відправляли кошти, як банк отримувач відреагував на 15-ту статтю?
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asti
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Додано: Чет 12 гру, 2024 09:01
Не буду називати банк, але їх фінмон звісно теж заблокував рахунки, а коли надав ті ж документи, що й Райфу здивувалися за що застосована ст 15. Їм всі документи підійшли, працюю з цим банком далі Доречі по цьому випадку йде судовий процес. Головна претензія до "супер європейського банку" на якій підставі в платіжному дорученні було посилання на ст. 15, адже клієнт надавав документи, пояснення та написав заяву на добровільне закриття рахунку.
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edgar_po
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 02:54
edgar_po написав:
Не буду називати банк, але їх фінмон звісно теж заблокував рахунки, а коли надав ті ж документи, що й Райфу здивувалися за що застосована ст 15. Їм всі документи підійшли, працюю з цим банком далі Доречі по цьому випадку йде судовий процес. Головна претензія до "супер європейського банку" на якій підставі в платіжному дорученні було посилання на ст. 15, адже клієнт надавав документи, пояснення та написав заяву на добровільне закриття рахунку.
От даремно ви гроші звідти вивели. Треба було добиватись розблокування, час йшов би, а потім в судовому порядку вжучити їх на 3% за кожен день просрочення згідно закону про захист прав споживачів. Чи ви так і робите?
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citramon
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