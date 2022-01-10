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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:53

  edgar_po написав:
  citramon написав:Людина добилась стягнення з привату близько 500 тис за блокування своїх рахунків. Стягнення згідно ЗУ про захист прав споживачів, 3% за кожен день прострочення. Але там поки що рішення суду першої інстанції, звичайно що банк буде намагатись відмінити в апеляції

Цікаво. Є номер справи (можна в особисті). Тому що зазавичай коли банком йде посилання на ЗУ про відмивання, суди стають на сторону банку.

Відправив
citramon
 
Повідомлень: 771
З нами з: 30.07.13
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