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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:53
edgar_po написав:
citramon написав:
Людина добилась стягнення з привату близько 500 тис за блокування своїх рахунків. Стягнення згідно ЗУ про захист прав споживачів, 3% за кожен день прострочення. Але там поки що рішення суду першої інстанції, звичайно що банк буде намагатись відмінити в апеляції
Цікаво. Є номер справи (можна в особисті). Тому що зазавичай коли банком йде посилання на ЗУ про відмивання, суди стають на сторону банку.
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