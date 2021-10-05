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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:53

  edgar_po написав:
  citramon написав:Людина добилась стягнення з привату близько 500 тис за блокування своїх рахунків. Стягнення згідно ЗУ про захист прав споживачів, 3% за кожен день прострочення. Але там поки що рішення суду першої інстанції, звичайно що банк буде намагатись відмінити в апеляції

Цікаво. Є номер справи (можна в особисті). Тому що зазавичай коли банком йде посилання на ЗУ про відмивання, суди стають на сторону банку.

Відправив
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 16:44

Re: Райффайзен Банк

  citramon написав:Відправив

дякую. Цікаво. Але позицію банку ми (так як і суд) не почули і не прочитали, так я це було заочне рішення. По тому що написано, тобто позиція клієнта, суду нічого й не залишалося як нарахувати 3% пені за кожен день. Будемо чекати апеляцію, бо вона точно буде. Будуть тянути до останнього, точно. Навіть заяву про перегляд заочного рішення подали за два дні до кінцевого терміну. Вже протянули два місяці, далі апеляція, яка буде не в районному суді, а в місті де вплив Привату значно більший. Досить цікаво, побачимо.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:41

  citramon написав:Є вже прецедент.
Людина добилась стягнення з привату близько 500 тис за блокування своїх рахунків. Стягнення згідно ЗУ про захист прав споживачів, 3% за кожен день прострочення. Але там поки що рішення суду першої інстанції, звичайно що банк буде намагатись відмінити в апеляції

citramon, цікаво подивитися, надішліть теж будь ласка в особисті
Lost
 
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