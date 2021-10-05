edgar_po написав:
Цікаво. Є номер справи (можна в особисті). Тому що зазавичай коли банком йде посилання на ЗУ про відмивання, суди стають на сторону банку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:53
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 16:44
Re: Райффайзен Банк
дякую. Цікаво. Але позицію банку ми (так як і суд) не почули і не прочитали, так я це було заочне рішення. По тому що написано, тобто позиція клієнта, суду нічого й не залишалося як нарахувати 3% пені за кожен день. Будемо чекати апеляцію, бо вона точно буде. Будуть тянути до останнього, точно. Навіть заяву про перегляд заочного рішення подали за два дні до кінцевого терміну. Вже протянули два місяці, далі апеляція, яка буде не в районному суді, а в місті де вплив Привату значно більший. Досить цікаво, побачимо.
Додано: Нед 15 гру, 2024 14:41
citramon, цікаво подивитися, надішліть теж будь ласка в особисті
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