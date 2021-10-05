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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:53

  edgar_po написав:
  citramon написав:Людина добилась стягнення з привату близько 500 тис за блокування своїх рахунків. Стягнення згідно ЗУ про захист прав споживачів, 3% за кожен день прострочення. Але там поки що рішення суду першої інстанції, звичайно що банк буде намагатись відмінити в апеляції

Цікаво. Є номер справи (можна в особисті). Тому що зазавичай коли банком йде посилання на ЗУ про відмивання, суди стають на сторону банку.

Відправив
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 16:44

Re: Райффайзен Банк

  citramon написав:Відправив

дякую. Цікаво. Але позицію банку ми (так як і суд) не почули і не прочитали, так я це було заочне рішення. По тому що написано, тобто позиція клієнта, суду нічого й не залишалося як нарахувати 3% пені за кожен день. Будемо чекати апеляцію, бо вона точно буде. Будуть тянути до останнього, точно. Навіть заяву про перегляд заочного рішення подали за два дні до кінцевого терміну. Вже протянули два місяці, далі апеляція, яка буде не в районному суді, а в місті де вплив Привату значно більший. Досить цікаво, побачимо.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:41

  citramon написав:Є вже прецедент.
Людина добилась стягнення з привату близько 500 тис за блокування своїх рахунків. Стягнення згідно ЗУ про захист прав споживачів, 3% за кожен день прострочення. Але там поки що рішення суду першої інстанції, звичайно що банк буде намагатись відмінити в апеляції

citramon, цікаво подивитися, надішліть теж будь ласка в особисті
Lost
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:51

citramon скиньте вже в тему

тут що заборонено таким ділитись?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 10:23

  quadro_tony_da написав:citramon скиньте вже в тему

тут що заборонено таким ділитись?

ну так банки також читають та роблять висновки. не треба їм полегшувати роботу. нехай шукають.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 10:50

  edgar_po написав:ну так банки також читають та роблять висновки. не треба їм полегшувати роботу. нехай шукають.

А что такого плохого, что банки сделают выводы и перестанут блокировать надолго почём зря? Что из них не получится 3% за день стрясти? Так оно и сейчас не сильно трясётся.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:05

  moveton написав:
  edgar_po написав:ну так банки також читають та роблять висновки. не треба їм полегшувати роботу. нехай шукають.

А что такого плохого, что банки сделают выводы и перестанут блокировать надолго почём зря? Что из них не получится 3% за день стрясти? Так оно и сейчас не сильно трясётся.

коли буде остаточне рішення про стягування 3% з банку на користь клієнта, тоді це буде відкрита інформація, поки все то - вилами по воді писане.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:13

  edgar_po написав:коли буде остаточне рішення про стягування 3% з банку на користь клієнта, тоді це буде відкрита інформація, поки все то - вилами по воді писане.

Допустим, но но от того, что она пока вилами по воде, выводы банков хуже становятся? Но если до окончательного решения во всех инстанциях законы публиковать запрещают, то оно, конечно, не надо нарушать. Странно правда. Законопроекты не стесняются показывать во всех новостях не то, что до принятия, а частенько ещё до их регистрации.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:20

Re: Райффайзен Банк

  moveton написав:Допустим, но но от того, что она пока вилами по воде, выводы банков хуже становятся?

в цьому рішенні позиції банку поки немає. Тому воно заочне і "вилами по воді". Незрозуміле ваше порівняння із законами. То рішення відкрите та є в реєєстрі судових рішень. Шукайте, якщо влласник не надав вам посилання. В чому проблема?
edgar_po
 
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