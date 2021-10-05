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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2024 13:00
quadro_tony_da написав: citramon написав:
Стягнення згідно ЗУ про захист прав споживачів, 3% за кожен день прострочення.
можна посилання на закон?
3% річних на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України
і отут для вас посилання залишив viewtopic.php?p=5799499#p5799499
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