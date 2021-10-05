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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:00

  quadro_tony_da написав:
  citramon написав:Стягнення згідно ЗУ про захист прав споживачів, 3% за кожен день прострочення.


можна посилання на закон?

3% річних на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України
і отут для вас посилання залишив viewtopic.php?p=5799499#p5799499
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 20:25

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:3% річних на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України

Гадаю ч. 5 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів"
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 21:11

  Arbitr написав:
  Amethyst написав:3% річних на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України

Гадаю ч. 5 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів"

так
Ліньки було перечитувати ))
Але я в якоїсь ПРОГРАНОЇ справі читав, що Суду НЕ СПОДОБАЛОСЯ, що було застосовано одразу ДВА стягнення за одну провину: і на підставі ч.2 ст.625 ЦК і на підставі ч.5 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів". І ще десь було, що дуже тяжко підвести обслуговування в банку під захист прав споживачів ((
Amethyst
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