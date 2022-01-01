3% річних на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України
і отут для вас посилання залишив viewtopic.php?p=5799499#p5799499
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2024 13:00
3% річних на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України
і отут для вас посилання залишив viewtopic.php?p=5799499#p5799499
Додано: Пон 16 гру, 2024 20:25
Re: Райффайзен Банк
Додано: Пон 16 гру, 2024 21:11
так
Ліньки було перечитувати ))
Але я в якоїсь ПРОГРАНОЇ справі читав, що Суду НЕ СПОДОБАЛОСЯ, що було застосовано одразу ДВА стягнення за одну провину: і на підставі ч.2 ст.625 ЦК і на підставі ч.5 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів". І ще десь було, що дуже тяжко підвести обслуговування в банку під захист прав споживачів ((
Додано: Пон 16 гру, 2024 21:26
Глядя на эти документы, лично я не вижу ни одного подходящего. ГК - это про займы. Защиты прав потребителей - про работу/услугу у которой есть чёткие сроки. Блокировку счетов под такие статьи нужно сильно притягивать. И в ДКБО, небось, есть пункты, что банк имеет право и даже обязан блокировать деньги до выяснения в неопределённые сроки не финансируется ли ими терроризм. Но в судах всё может быть.
Додано: Пон 16 гру, 2024 21:33
Re: Райффайзен Банк
так, потрібен дорогий адвокат-профі по банкам і треба зразу готуватися на всі ТРИ справи -- аж до касації, десь так на 1.5..2 рочки ((
І є вар-т, особливо коли рильце в пушку -- просто спокійно перетерпіти до 30..60дн розбору польотів від банки, навіть коли тобі суують під ніс ЄРДР про шахрайство
Додано: Пон 16 гру, 2024 21:44
Re: Райффайзен Банк
|