RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 213214215216

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:00

  quadro_tony_da написав:
  citramon написав:Стягнення згідно ЗУ про захист прав споживачів, 3% за кожен день прострочення.


можна посилання на закон?

3% річних на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України
і отут для вас посилання залишив viewtopic.php?p=5799499#p5799499
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5939
З нами з: 05.05.21
Подякував: 455 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 20:25

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:3% річних на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України

Гадаю ч. 5 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів"
Arbitr
 
Повідомлень: 304
З нами з: 07.11.08
Подякував: 52 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 21:11

  Arbitr написав:
  Amethyst написав:3% річних на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України

Гадаю ч. 5 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів"

так
Ліньки було перечитувати ))
Але я в якоїсь ПРОГРАНОЇ справі читав, що Суду НЕ СПОДОБАЛОСЯ, що було застосовано одразу ДВА стягнення за одну провину: і на підставі ч.2 ст.625 ЦК і на підставі ч.5 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів". І ще десь було, що дуже тяжко підвести обслуговування в банку під захист прав споживачів ((
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5939
З нами з: 05.05.21
Подякував: 455 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 21:26

  Amethyst написав:Але я в якоїсь ПРОГРАНОЇ справі читав, що Суду НЕ СПОДОБАЛОСЯ, що було застосовано одразу ДВА стягнення за одну провину: і на підставі ч.2 ст.625 ЦК і на підставі ч.5 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів". І ще десь було, що дуже тяжко підвести обслуговування в банку під захист прав споживачів ((

Глядя на эти документы, лично я не вижу ни одного подходящего. ГК - это про займы. Защиты прав потребителей - про работу/услугу у которой есть чёткие сроки. Блокировку счетов под такие статьи нужно сильно притягивать. И в ДКБО, небось, есть пункты, что банк имеет право и даже обязан блокировать деньги до выяснения в неопределённые сроки не финансируется ли ими терроризм. Но в судах всё может быть.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4999
З нами з: 23.03.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 21:33

Re: Райффайзен Банк

  moveton написав:Но в судах всё может быть.
так, потрібен дорогий адвокат-профі по банкам і треба зразу готуватися на всі ТРИ справи -- аж до касації, десь так на 1.5..2 рочки ((

І є вар-т, особливо коли рильце в пушку -- просто спокійно перетерпіти до 30..60дн розбору польотів від банки, навіть коли тобі суують під ніс ЄРДР про шахрайство :evil:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5939
З нами з: 05.05.21
Подякував: 455 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 21:44

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:ДВА стягнення за одну провину: і на підставі ч.2 ст.625 ЦК і на підставі ч.5 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів"

Судді теж помиляються.
Arbitr
 
Повідомлень: 304
З нами з: 07.11.08
Подякував: 52 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 213214215216
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 137, 138, 139
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1383 484589
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2024 22:45
greenozon
Банк Глобус 1 ... 147, 148, 149
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1487 689755
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2024 21:34
Andey
А-Банк 1 ... 212, 213, 214
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2133 1071109
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2024 03:01
WachtAmRhein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1384)
16.12.2024 21:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron