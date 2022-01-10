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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2024 13:00
quadro_tony_da написав: citramon написав:
Стягнення згідно ЗУ про захист прав споживачів, 3% за кожен день прострочення.
можна посилання на закон?
3% річних на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України
і отут для вас посилання залишив viewtopic.php?p=5799499#p5799499
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Додано: Пон 16 гру, 2024 20:25
Amethyst написав:
3% річних на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України
Гадаю ч. 5 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів"
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Додано: Пон 16 гру, 2024 21:11
Arbitr написав: Amethyst написав:
3% річних на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України
Гадаю ч. 5 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів"
так
Ліньки було перечитувати ))
Але я в якоїсь ПРОГРАНОЇ справі читав, що Суду НЕ СПОДОБАЛОСЯ, що було застосовано одразу ДВА стягнення за одну провину: і на підставі ч.2 ст.625 ЦК і на підставі ч.5 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів". І ще десь було, що дуже тяжко підвести обслуговування в банку під захист прав споживачів ((
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Додано: Пон 16 гру, 2024 21:26
Amethyst написав:
Але я в якоїсь ПРОГРАНОЇ справі читав, що Суду НЕ СПОДОБАЛОСЯ, що було застосовано одразу ДВА стягнення за одну провину: і на підставі ч.2 ст.625 ЦК і на підставі ч.5 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів". І ще десь було, що дуже тяжко підвести обслуговування в банку під захист прав споживачів ((
Глядя на эти документы, лично я не вижу ни одного подходящего. ГК - это про займы. Защиты прав потребителей - про работу/услугу у которой есть чёткие сроки. Блокировку счетов под такие статьи нужно сильно притягивать. И в ДКБО, небось, есть пункты, что банк имеет право и даже обязан блокировать деньги до выяснения в неопределённые сроки не финансируется ли ими терроризм. Но в судах всё может быть.
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moveton
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Додано: Пон 16 гру, 2024 21:33
moveton написав:
Но в судах всё может быть.
так, потрібен дорогий адвокат-профі по банкам і треба зразу готуватися на всі ТРИ справи -- аж до касації, десь так на 1.5..2 рочки ((
І є вар-т, особливо коли рильце в пушку -- просто спокійно перетерпіти до 30..60дн розбору польотів від банки, навіть коли тобі суують під ніс ЄРДР про шахрайство
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Додано: Пон 16 гру, 2024 21:44
Amethyst написав:
ДВА стягнення за одну провину: і на підставі ч.2 ст.625 ЦК і на підставі ч.5 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів"
Судді теж помиляються.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 07:43
citramon написав: edgar_po написав:
Не буду називати банк, але їх фінмон звісно теж заблокував рахунки, а коли надав ті ж документи, що й Райфу здивувалися за що застосована ст 15. Їм всі документи підійшли, працюю з цим банком далі Доречі по цьому випадку йде судовий процес. Головна претензія до "супер європейського банку" на якій підставі в платіжному дорученні було посилання на ст. 15, адже клієнт надавав документи, пояснення та написав заяву на добровільне закриття рахунку.
От даремно ви гроші звідти вивели. Треба було добиватись розблокування, час йшов би, а потім в судовому порядку вжучити їх на 3% за кожен день просрочення згідно закону про захист прав споживачів. Чи ви так і робите?
Погано,коли клієнт жадібний. Якщо є докази,нехай довше б тримали - отримали б більше ніж на овдп
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