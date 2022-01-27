Amethyst написав:3% річних на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України
Гадаю ч. 5 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів"
так Ліньки було перечитувати )) Але я в якоїсь ПРОГРАНОЇ справі читав, що Суду НЕ СПОДОБАЛОСЯ, що було застосовано одразу ДВА стягнення за одну провину: і на підставі ч.2 ст.625 ЦК і на підставі ч.5 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів". І ще десь було, що дуже тяжко підвести обслуговування в банку під захист прав споживачів ((
Amethyst написав:Але я в якоїсь ПРОГРАНОЇ справі читав, що Суду НЕ СПОДОБАЛОСЯ, що було застосовано одразу ДВА стягнення за одну провину: і на підставі ч.2 ст.625 ЦК і на підставі ч.5 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів". І ще десь було, що дуже тяжко підвести обслуговування в банку під захист прав споживачів ((
Глядя на эти документы, лично я не вижу ни одного подходящего. ГК - это про займы. Защиты прав потребителей - про работу/услугу у которой есть чёткие сроки. Блокировку счетов под такие статьи нужно сильно притягивать. И в ДКБО, небось, есть пункты, что банк имеет право и даже обязан блокировать деньги до выяснения в неопределённые сроки не финансируется ли ими терроризм. Но в судах всё может быть.
edgar_po написав:Не буду називати банк, але їх фінмон звісно теж заблокував рахунки, а коли надав ті ж документи, що й Райфу здивувалися за що застосована ст 15. Їм всі документи підійшли, працюю з цим банком далі Доречі по цьому випадку йде судовий процес. Головна претензія до "супер європейського банку" на якій підставі в платіжному дорученні було посилання на ст. 15, адже клієнт надавав документи, пояснення та написав заяву на добровільне закриття рахунку.
От даремно ви гроші звідти вивели. Треба було добиватись розблокування, час йшов би, а потім в судовому порядку вжучити їх на 3% за кожен день просрочення згідно закону про захист прав споживачів. Чи ви так і робите?
Погано,коли клієнт жадібний. Якщо є докази,нехай довше б тримали - отримали б більше ніж на овдп