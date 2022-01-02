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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:26

Re: Райффайзен Банк

А депозитные бабки тоже с комиссией с текущего "для виплат" ?
a77
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:29

  a77 написав:А депозитные бабки тоже с комиссией с текущего "для виплат" ?

Вообще с "текущего для выплат" бесплатно выдаётся вне зависимости от того какие деньги на него зашли. Но если сильно попросить и аргументировать, что это были депозитные, наверное, можно уговорить, чтобы комис взяли.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 20:11

dudemix Вітаємо!
З 25.01.2025 року були внесені зміни щодо тарифів на зняття коштів з валютних рахунків. Зокрема:
-зняття готівки з валютних карток у мережі інших банків та банкоматів за межами України для власників тарифної моделі «Престиж» комісія буде складати 1,5%. Отримання готівки у мережі відділень банку - без комісії;
-зняття готівки з валютних карток у мережі інших банків та банкоматів за межами України для власників тарифної моделі «Ексклюзив» комісія буде складати 1,25%. Отримання готівки у мережі відділень банку - без комісії;
-зняття готівки з рахунку «Поточний» - комісія 1% від суми, але не менше 1USD/EUR/GBP (у нац. валюті по курсу НБУ), (якщо операція в іншій валюті еквівалент 1USD).
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 20:26

moveton Вітаємо!
Наразі комісія за зняття коштів з валютних карток є сталою для всіх тарифних моделей. Тобто до 25.01.2025 року комісія наступна:
-зняття у мережі банкоматів та відділень АТ "Райффайзен Банк" 1%, мінімум 1 USD/1 EUR;
-зняття у мережі інших банків та банкоматів на території України 1%, мінімум 1 USD/1 EUR;
-у мережі інших банків та банкоматів за межами України 2%.
Ознайомитися із поточними тарифами можна за посиланням: http://surl.li/spkvyk ( детальні тарифи).
Щодо комісії за зарахування коштів на поточний рахунок "Для виплат", що надійшли безготівковим шляхом, окрім зарахувань згідно п.1.3.2 (http://surl.li/bsqkir) - наразі вона складає 1,2%. З 25.01.2025 року буде складати 1%.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 20:30

a77 Вітаємо!
Зняття коштів з поточного рахунку "Для виплат" залишається незмінним. Комісія за отримання коштів з даного рахунку відсутня. Ознайомитися із тарифами можна за посиланням: http://surl.li/bsqkir
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 20:36

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Наразі комісія за зняття коштів з валютних карток є сталою для всіх тарифних моделей. Тобто до 25.01.2025 року комісія наступна

Та я и так увидел и написал это всё :) Единственное, что не просёк: описание элитных пакетов на сайте в совсем отдельном разделе "Преміум", а не "Приватним особам" и на тарифы там, разумеется, отдельный документ, но в том разделе только про гривневые карты. А на тарифы по валютным картам документ почему-то общий и он как раз в разделе "Приватним особам", что делает поиск тарифов на элитную валютную карту и вообще информации о её существовании увлекательным квестом. Но я всегда уважал вебломку, так что так держать!
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 21:24

  RaifHelp написав:a77 Вітаємо!
Зняття коштів з поточного рахунку "Для виплат" залишається незмінним. Комісія за отримання коштів з даного рахунку відсутня. Ознайомитися із тарифами можна за посиланням: http://surl.li/bsqkir
З повагою і турботою, фахівець Інна.


Зарахування валютообміну на поточний "для виплат" буде вважатися безготівковим поповненням з комісією 1%?
Кочевник
 
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