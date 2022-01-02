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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 гру, 2024 18:26
Re: Райффайзен Банк
А депозитные бабки тоже с комиссией с текущего "для виплат" ?
Додано: Пон 23 гру, 2024 18:29
Додано: Пон 23 гру, 2024 20:11
dudemix Вітаємо!
З 25.01.2025 року були внесені зміни щодо тарифів на зняття коштів з валютних рахунків. Зокрема:
-зняття готівки з валютних карток у мережі інших банків та банкоматів за межами України для власників тарифної моделі «Престиж» комісія буде складати 1,5%. Отримання готівки у мережі відділень банку - без комісії;
-зняття готівки з валютних карток у мережі інших банків та банкоматів за межами України для власників тарифної моделі «Ексклюзив» комісія буде складати 1,25%. Отримання готівки у мережі відділень банку - без комісії;
-зняття готівки з рахунку «Поточний» - комісія 1% від суми, але не менше 1USD/EUR/GBP (у нац. валюті по курсу НБУ), (якщо операція в іншій валюті еквівалент 1USD).
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Пон 23 гру, 2024 20:26
moveton Вітаємо!
Наразі комісія за зняття коштів з валютних карток є сталою для всіх тарифних моделей. Тобто до 25.01.2025 року комісія наступна:
-зняття у мережі банкоматів та відділень АТ "Райффайзен Банк" 1%, мінімум 1 USD/1 EUR;
-зняття у мережі інших банків та банкоматів на території України 1%, мінімум 1 USD/1 EUR;
-у мережі інших банків та банкоматів за межами України 2%.
Ознайомитися із поточними тарифами можна за посиланням:
Щодо комісії за зарахування коштів на поточний рахунок "Для виплат", що надійшли безготівковим шляхом, окрім зарахувань згідно п.1.3.2 (
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Пон 23 гру, 2024 20:30
a77 Вітаємо!
Зняття коштів з поточного рахунку "Для виплат" залишається незмінним. Комісія за отримання коштів з даного рахунку відсутня. Ознайомитися із тарифами можна за посиланням:
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Пон 23 гру, 2024 20:36
Re: Райффайзен Банк
Та я и так увидел и написал это всё Единственное, что не просёк: описание элитных пакетов на сайте в совсем отдельном разделе "Преміум", а не "Приватним особам" и на тарифы там, разумеется, отдельный документ, но в том разделе только про гривневые карты. А на тарифы по валютным картам документ почему-то общий и он как раз в разделе "Приватним особам", что делает поиск тарифов на элитную валютную карту и вообще информации о её существовании увлекательным квестом. Но я всегда уважал вебломку, так что так держать!
Додано: Пон 23 гру, 2024 21:24
Зарахування валютообміну на поточний "для виплат" буде вважатися безготівковим поповненням з комісією 1%?
Додано: Пон 23 гру, 2024 22:04
Re: Райффайзен Банк
Додано: Пон 23 гру, 2024 22:07
А нужно пользоваться просто "Поточным". Тогда получится заценить разницу в изменении его комиса на обнал. Ну или, если "Поточным для выплат", то пополнять его нецелевым способом (валютообмен - это тоже целевой).
Додано: Пон 23 гру, 2024 22:11
Re: Райффайзен Банк
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