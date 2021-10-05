|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2024 07:30
Amethyst написав:
Ну я постійно користуюся Поточним для виплат для онлайн-обміну.
Банді племяшів вдається успішно відбиватися від фін. шмону чи суперпреміум не чіпають? Навіть з нормальним офіційним доходом рука не піднімається сюди щось заводити, після того, як їм дах зірвало.
Я правильно розумію, що віддалено анкета у них не оновлюється і навіть переглянути її не можна?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8638
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 1213 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Вів 24 гру, 2024 11:00
Не такий цей звір страшний як тут малюють. А тамада в райфі гарний і конкурси прикольні
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 2263
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 гру, 2024 12:06
klug написав: Amethyst написав:
Ну я постійно користуюся Поточним для виплат для онлайн-обміну.
Банді племяшів вдається успішно відбиватися від фін. шмону чи суперпреміум не чіпають? Навіть з нормальним офіційним доходом рука не піднімається сюди щось заводити, після того, як їм дах зірвало.
Я правильно розумію, що віддалено анкета у них не оновлюється і навіть переглянути її не можна?
Ну я ж десь з 2010 клієнт Валі. Після ж першого фінмону (десь в 2011) оформив премпакет, привів дружину, а потім і племяшків )) Племяшкі втікли десь от у 2020, але без ексцесів... А ми встигли ще й покататися з шаровими турстрахівками за кордон декілька разів. Персмен мій регулярно оновлює мої фіндовідки, сує різні картки. Але зараз от Райф не дає кредліміт, порекомендівав закрити 2КБ і чекати (у моря погоди).
Так, про ліміти навіть у Персмена нічого реально визнати не можна. Сказала: ну можете мульйон витратити на місяць, але оформіть через нас медстрахівку ))
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5999
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 459 раз.
- Подякували: 1173 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
9
Додано: Вів 24 гру, 2024 12:40
Boundless написав:
в райфі
і конкурси прикольні
станом на 12.2024 - які саме?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5648
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1794 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|152
|135324
|
|
|317
|139826
|
|
|1481
|970055
|
|