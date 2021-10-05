RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 215216217218

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 07:30

  Amethyst написав:Ну я постійно користуюся Поточним для виплат для онлайн-обміну.

Банді племяшів вдається успішно відбиватися від фін. шмону чи суперпреміум не чіпають? Навіть з нормальним офіційним доходом рука не піднімається сюди щось заводити, після того, як їм дах зірвало.

Я правильно розумію, що віддалено анкета у них не оновлюється і навіть переглянути її не можна?
klug
 
Повідомлень: 8638
З нами з: 18.08.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 11:00

Не такий цей звір страшний як тут малюють. А тамада в райфі гарний і конкурси прикольні
Boundless
 
Повідомлень: 2263
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:06

  klug написав:
  Amethyst написав:Ну я постійно користуюся Поточним для виплат для онлайн-обміну.

Банді племяшів вдається успішно відбиватися від фін. шмону чи суперпреміум не чіпають? Навіть з нормальним офіційним доходом рука не піднімається сюди щось заводити, після того, як їм дах зірвало.

Я правильно розумію, що віддалено анкета у них не оновлюється і навіть переглянути її не можна?

Ну я ж десь з 2010 клієнт Валі. Після ж першого фінмону (десь в 2011) оформив премпакет, привів дружину, а потім і племяшків )) Племяшкі втікли десь от у 2020, але без ексцесів... А ми встигли ще й покататися з шаровими турстрахівками за кордон декілька разів. Персмен мій регулярно оновлює мої фіндовідки, сує різні картки. Але зараз от Райф не дає кредліміт, порекомендівав закрити 2КБ і чекати (у моря погоди).

Так, про ліміти навіть у Персмена нічого реально визнати не можна. Сказала: ну можете мульйон витратити на місяць, але оформіть через нас медстрахівку ))
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5999
З нами з: 05.05.21
Подякував: 459 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:40

  Boundless написав: в райфі
і конкурси прикольні
станом на 12.2024 - які саме?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5648
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1794 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 215216217218
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 14, 15, 16
Goodman » Нед 02 січ, 2022 20:26
152 135324
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2024 12:46
flysoulfly
Банк Кредит Дніпро 1 ... 30, 31, 32
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
317 139826
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2024 12:43
flysoulfly
Банк Власний Рахунок 1 ... 147, 148, 149
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1481 970055
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2024 01:22
Chicheva

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (153)
24.12.2024 11:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.