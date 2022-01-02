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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 07:30

  Amethyst написав:Ну я постійно користуюся Поточним для виплат для онлайн-обміну.

Банді племяшів вдається успішно відбиватися від фін. шмону чи суперпреміум не чіпають? Навіть з нормальним офіційним доходом рука не піднімається сюди щось заводити, після того, як їм дах зірвало.

Я правильно розумію, що віддалено анкета у них не оновлюється і навіть переглянути її не можна?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 11:00

Не такий цей звір страшний як тут малюють. А тамада в райфі гарний і конкурси прикольні
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:06

  klug написав:
  Amethyst написав:Ну я постійно користуюся Поточним для виплат для онлайн-обміну.

Банді племяшів вдається успішно відбиватися від фін. шмону чи суперпреміум не чіпають? Навіть з нормальним офіційним доходом рука не піднімається сюди щось заводити, після того, як їм дах зірвало.

Я правильно розумію, що віддалено анкета у них не оновлюється і навіть переглянути її не можна?

Ну я ж десь з 2010 клієнт Валі. Після ж першого фінмону (десь в 2011) оформив премпакет, привів дружину, а потім і племяшків )) Племяшкі втікли десь от у 2020, але без ексцесів... А ми встигли ще й покататися з шаровими турстрахівками за кордон декілька разів. Персмен мій регулярно оновлює мої фіндовідки, сує різні картки. Але зараз от Райф не дає кредліміт, порекомендівав закрити 2КБ і чекати (у моря погоди).

Так, про ліміти навіть у Персмена нічого реально визнати не можна. Сказала: ну можете мульйон витратити на місяць, але оформіть через нас медстрахівку ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:40

  Boundless написав: в райфі
і конкурси прикольні
станом на 12.2024 - які саме?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 14:34

  RaifHelp написав:a77 Вітаємо!
Зняття коштів з поточного рахунку "Для виплат" залишається незмінним. Комісія за отримання коштів з даного рахунку відсутня. Ознайомитися із тарифами можна за посиланням: http://surl.li/bsqkir
З повагою і турботою, фахівець Інна.


так в ітозі залишається варіант валютообміну+зняття без комісії? хтось зрозумів? з 25.01
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 14:54

  gonzo написав:
  RaifHelp написав:a77 Вітаємо!
Зняття коштів з поточного рахунку "Для виплат" залишається незмінним. Комісія за отримання коштів з даного рахунку відсутня. Ознайомитися із тарифами можна за посиланням: http://surl.li/bsqkir
З повагою і турботою, фахівець Інна.


так в ітозі залишається варіант валютообміну+зняття без комісії? хтось зрозумів? з 25.01


Нічого для валютообміну/зняття з поточного рахунку "Для виплат" з 25/01/25 не змінюється
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 15:06

Кочевник Вітаємо!
При валютообміні на поточний рахунок "Для виплат" все залишається без змін. Ви здійснюєте обмін по курсу, актуальному на момент обміну, в додатку Raiffeisen Online без додаткових комісій. Зняття з поточного рахунку "Для виплат" відбувається також без комісії.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 15:15

  Amethyst написав:Так, про ліміти навіть у Персмена нічого реально визнати не можна. Сказала: ну можете мульйон витратити на місяць, але оформіть через нас медстрахівку ))

На випадок, як серце прихопить, коли мільйон застрягне?
klug
 
Повідомлень: 8639
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 15:53

  flysoulfly написав:
  Boundless написав: в райфі
і конкурси прикольні
станом на 12.2024 - які саме?

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Boundless
 
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