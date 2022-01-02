Amethyst написав:Ну я постійно користуюся Поточним для виплат для онлайн-обміну.
Банді племяшів вдається успішно відбиватися від фін. шмону чи суперпреміум не чіпають? Навіть з нормальним офіційним доходом рука не піднімається сюди щось заводити, після того, як їм дах зірвало.
Я правильно розумію, що віддалено анкета у них не оновлюється і навіть переглянути її не можна?
Ну я ж десь з 2010 клієнт Валі. Після ж першого фінмону (десь в 2011) оформив премпакет, привів дружину, а потім і племяшків )) Племяшкі втікли десь от у 2020, але без ексцесів... А ми встигли ще й покататися з шаровими турстрахівками за кордон декілька разів. Персмен мій регулярно оновлює мої фіндовідки, сує різні картки. Але зараз от Райф не дає кредліміт, порекомендівав закрити 2КБ і чекати (у моря погоди).
Так, про ліміти навіть у Персмена нічого реально визнати не можна. Сказала: ну можете мульйон витратити на місяць, але оформіть через нас медстрахівку ))
RaifHelp написав:a77 Вітаємо! Зняття коштів з поточного рахунку "Для виплат" залишається незмінним. Комісія за отримання коштів з даного рахунку відсутня. Ознайомитися із тарифами можна за посиланням: http://surl.li/bsqkir З повагою і турботою, фахівець Інна.
так в ітозі залишається варіант валютообміну+зняття без комісії? хтось зрозумів? з 25.01
RaifHelp написав:a77 Вітаємо! Зняття коштів з поточного рахунку "Для виплат" залишається незмінним. Комісія за отримання коштів з даного рахунку відсутня. Ознайомитися із тарифами можна за посиланням: http://surl.li/bsqkir З повагою і турботою, фахівець Інна.
так в ітозі залишається варіант валютообміну+зняття без комісії? хтось зрозумів? з 25.01
Нічого для валютообміну/зняття з поточного рахунку "Для виплат" з 25/01/25 не змінюється
Кочевник Вітаємо! При валютообміні на поточний рахунок "Для виплат" все залишається без змін. Ви здійснюєте обмін по курсу, актуальному на момент обміну, в додатку Raiffeisen Online без додаткових комісій. Зняття з поточного рахунку "Для виплат" відбувається також без комісії. З повагою і турботою, фахівець Інна.
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