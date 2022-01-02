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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2024 21:06
Arbitr написав: Amethyst написав:
не дає кредліміт, порекомендівав закрити 2КБ і чекати
Зараз 2КБ без КЛ?
То просто у мене його з початком війни відібрали. Дружині відновили через півроку, а мені -- засть ((
Ото Персмен через 2 роки і порадила просто закрити кредрахунок і чекати нової пропозиції. Пріколісти -- я ж принципово нічо не оплачую дебетками. Користуюся кредитками інших банків
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Додано: Вів 24 гру, 2024 22:56
Amethyst написав:
закрити кредрахунок і чекати нової пропозиції.
це такий збочений вид розводу від Валі.
за їхньою порадою закрив 2кб бо малий кредлім був. пропозиція про відкриття кредитки надійшла десь через тиждень але після гестапо банк відмовив у відкритті 100днів.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 23:07
KVV написав: Amethyst написав:
закрити кредрахунок і чекати нової пропозиції.
це такий збочений вид розводу від Валі.
за їхньою порадою закрив 2кб бо малий кредлім був. пропозиція про відкриття кредитки надійшла десь через тиждень але після гестапо банк відмовив у відкритті 100днів.
так я ж здогадуюсь, бачу ж як вони відкривають ті кредитки. Я так Пермену і сказав: ну давайте пограємся в догонялки і закрив рахунок.
Тепер от думаю догоніт чи не догоніт
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Amethyst
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Додано: Чет 26 гру, 2024 07:22
обіцяють що завтра з 2 КБ за КЛ можна валюту буде за привабливим курсом купити без комісії і з залишком в пільговому періоді . Це погасити треба буде вже в лютому ...Хто що думає ?
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lincoln2
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Додано: Чет 26 гру, 2024 14:54
lincoln2 написав:
обіцяють що завтра з 2 КБ за КЛ можна валюту буде за привабливим курсом купити без комісії і з залишком в пільговому періоді . Це погасити треба буде вже в лютому ...Хто що думає ?
Я ще минулого разу тестував - все Ок. Купуєш з кредитки, сума в пільговому і без комісій
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