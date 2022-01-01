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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 21:06

  Arbitr написав:
  Amethyst написав:не дає кредліміт, порекомендівав закрити 2КБ і чекати

Зараз 2КБ без КЛ?
То просто у мене його з початком війни відібрали. Дружині відновили через півроку, а мені -- засть ((
Ото Персмен через 2 роки і порадила просто закрити кредрахунок і чекати нової пропозиції. Пріколісти -- я ж принципово нічо не оплачую дебетками. Користуюся кредитками інших банків :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 22:56

  Amethyst написав:закрити кредрахунок і чекати нової пропозиції.

це такий збочений вид розводу від Валі.

за їхньою порадою закрив 2кб бо малий кредлім був. пропозиція про відкриття кредитки надійшла десь через тиждень але після гестапо банк відмовив у відкритті 100днів. :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 23:07

  KVV написав:
  Amethyst написав:закрити кредрахунок і чекати нової пропозиції.

це такий збочений вид розводу від Валі.

за їхньою порадою закрив 2кб бо малий кредлім був. пропозиція про відкриття кредитки надійшла десь через тиждень але після гестапо банк відмовив у відкритті 100днів. :)

так я ж здогадуюсь, бачу ж як вони відкривають ті кредитки. Я так Пермену і сказав: ну давайте пограємся в догонялки і закрив рахунок.
Тепер от думаю догоніт чи не догоніт 8) :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 07:22

Re: Райффайзен Банк

обіцяють що завтра з 2 КБ за КЛ можна валюту буде за привабливим курсом купити без комісії і з залишком в пільговому періоді . Це погасити треба буде вже в лютому ...Хто що думає ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:54

  lincoln2 написав:обіцяють що завтра з 2 КБ за КЛ можна валюту буде за привабливим курсом купити без комісії і з залишком в пільговому періоді . Це погасити треба буде вже в лютому ...Хто що думає ?

Я ще минулого разу тестував - все Ок. Купуєш з кредитки, сума в пільговому і без комісій
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:56

RaifHelp а по акції переказ з кредитки з 0% комісії та з збереженням пільгового періоду, з кредитки "Зростаючий" поповнити можна, або через Райфкартку тільки?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:47

Arbitr Добрий день!
Поповнити депозит з кредитної картки в застосунку, на жаль, можливість відсутня. Здійснити переказ доступно на дебетний рахунок або поточний.
Додатково хочемо нагадати про період проведення акції: з 12:00 27.12.2024 по 17:00 30.12.2024 включно. Встигність скористатись!
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 15:40

От вже тиждень мучить питання - нащо перейменовувати старий Raiffeisen Online в OLD Raiffeisen, якщо в MyRaif досі немає більшої частини функціоналу цього "старого" додатку?

Цікаво, в 20225 році нарешті перейде весь банк на одне МФО і один додаток?
hv
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 15:48

  hv написав:От вже тиждень мучить питання - нащо перейменовувати старий Raiffeisen Online в OLD Raiffeisen, якщо в MyRaif досі немає більшої частини функціоналу цього "старого" додатку?

Было бы логичнее в такой переименовать более новый MyRaif? :roll: Хорошее дело. А то по названиям вечно чешешь в затылке какой из них новый. А функционал - то такое. Хоть вообще не пересекающийся, как у Привата было с Приват24 и "Мои вклады".
moveton
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