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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:01

Такими темпами в грудні 25 Old Raiffeizen перейменують в Antique Raiffeizen.
Arbitr
 
Повідомлень: 309
З нами з: 07.11.08
Подякував: 53 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:15

RaifHelp Веб-версія надалі працюватиме?
Кочевник
 
Повідомлень: 2453
З нами з: 16.02.17
Подякував: 395 раз.
Подякували: 182 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:37

  Кочевник написав:RaifHelp Веб-версія надалі працюватиме?

Вітаємо.
Щодо подальшої долі веб-версії "Райффайзен Онлайн" поки не маємо інформації. Як тільки вона з'явиться - обов'язково проінформуємо клієнтів.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 135
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 19:07

Re: Райффайзен Банк

  hv написав:От вже тиждень мучить питання - нащо перейменовувати старий Raiffeisen Online в OLD Raiffeisen, якщо в MyRaif досі немає більшої частини функціоналу цього "старого" додатку?
Отож.
Пропоную перейменувати в FullRaif... нєє -- в GrandRaif -- GrRaif -- це одне із повнофункціональних застосунків, хоча і з застарілим, але повністтю зрозумілим інтерфейсом.
А MyRaif тупцює на місці вже рік, мабуть... просто граючись з зумерами в тг у всякі загадки, тапалки, глядеєлкі :roll:
Amethyst
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Повідомлень: 6012
З нами з: 05.05.21
Подякував: 462 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
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