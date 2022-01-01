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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2024 18:01
Такими темпами в грудні 25 Old Raiffeizen перейменують в Antique Raiffeizen.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 18:15
RaifHelp Веб-версія надалі працюватиме?
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Додано: Пон 30 гру, 2024 18:37
Кочевник написав:RaifHelp
Веб-версія надалі працюватиме?
Вітаємо.
Щодо подальшої долі веб-версії "Райффайзен Онлайн" поки не маємо інформації. Як тільки вона з'явиться - обов'язково проінформуємо клієнтів.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 19:07
hv написав:
От вже тиждень мучить питання - нащо перейменовувати старий Raiffeisen Online в OLD Raiffeisen, якщо в MyRaif досі немає більшої частини функціоналу цього "старого" додатку?
Отож.
Пропоную перейменувати в FullRaif... нєє -- в GrandRaif -- GrRaif -- це одне із повнофункціональних застосунків, хоча і з застарілим, але повністтю зрозумілим інтерфейсом.
А MyRaif тупцює на місці вже рік, мабуть... просто граючись з зумерами в тг у всякі загадки, тапалки, глядєлкі
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