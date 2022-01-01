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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2024 18:01
Такими темпами в грудні 25 Old Raiffeizen перейменують в Antique Raiffeizen.
Додано: Пон 30 гру, 2024 18:37
Додано: Пон 30 гру, 2024 19:07
Re: Райффайзен Банк
Отож.
Пропоную перейменувати в FullRaif... нєє -- в GrandRaif -- GrRaif -- це одне із повнофункціональних застосунків, хоча і з застарілим, але повністтю зрозумілим інтерфейсом.
А MyRaif тупцює на місці вже рік, мабуть... просто граючись з зумерами в тг у всякі загадки, тапалки, глядєлкі
Додано: Пон 30 гру, 2024 19:13
Додано: Вів 31 гру, 2024 12:19
Amethyst
Вітаємо 🙂
Ми розуміємо Вашу стурбованість. Підтримка двох додатків є тимчасовим заходом, для забезпечення плавного переходу користувачів на нову платформу та ми незабаром перейдемо в MyRaif 🙂 Це дозволяє нам тестувати нові функції та отримувати зворотний зв'язок, щоб зробити новий додаток максимально якісним і зручним 💛 Ми вдячні за Вашу підказку, цінуємо фідбек.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
Додано: Сер 01 січ, 2025 04:08
Re: Райффайзен Банк
КБ
Продукти 1,5%
Кафе/рест 2,5%
Аптеки 4%
кредитними.
Гуд
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