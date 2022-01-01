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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:01

Такими темпами в грудні 25 Old Raiffeizen перейменують в Antique Raiffeizen.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:15

RaifHelp Веб-версія надалі працюватиме?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:37

  Кочевник написав:RaifHelp Веб-версія надалі працюватиме?

Вітаємо.
Щодо подальшої долі веб-версії "Райффайзен Онлайн" поки не маємо інформації. Як тільки вона з'явиться - обов'язково проінформуємо клієнтів.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 19:07

Re: Райффайзен Банк

  hv написав:От вже тиждень мучить питання - нащо перейменовувати старий Raiffeisen Online в OLD Raiffeisen, якщо в MyRaif досі немає більшої частини функціоналу цього "старого" додатку?
Отож.
Пропоную перейменувати в FullRaif... нєє -- в GrandRaif -- GrRaif -- це одне із повнофункціональних застосунків, хоча і з застарілим, але повністтю зрозумілим інтерфейсом.
А MyRaif тупцює на місці вже рік, мабуть... просто граючись з зумерами в тг у всякі загадки, тапалки, глядєлкі :roll:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 19:13

  Amethyst написав:А MyRaif тупцює на місці вже рік, мабуть... просто граючись з зумерами в тг у всякі загадки, тапалки, глядєлкі :roll:

Разве выбору категорий кэшбеков в нём уже год стукнул? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 12:19

Amethyst
Вітаємо 🙂
Ми розуміємо Вашу стурбованість. Підтримка двох додатків є тимчасовим заходом, для забезпечення плавного переходу користувачів на нову платформу та ми незабаром перейдемо в MyRaif 🙂 Це дозволяє нам тестувати нові функції та отримувати зворотний зв'язок, щоб зробити новий додаток максимально якісним і зручним 💛 Ми вдячні за Вашу підказку, цінуємо фідбек.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 04:08

Re: Райффайзен Банк

КБ
Продукти 1,5%
Кафе/рест 2,5%
Аптеки 4%
кредитними.
Гуд
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:35

Доброго дня. Купити валюту онлайн можна до 50к грн в місяць, а щоб зняти в касі просто кажу касиру, що хочу зняти з Поточного рахунку для виплат і все? Замовляти умовно 1000$ треба заздалегідь? Выдають новими купюрами чи мотлох також можуть підсунути? Так з вулиці продают валюту, скільки можна за раз?
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:45

  Striker написав:Купити валюту онлайн можна до 50к грн в місяць, а щоб зняти в касі просто кажу касиру, що хочу зняти з Поточного рахунку для виплат і все?

Паспорт ещё показать.

  Striker написав:Замовляти умовно 1000$ треба заздалегідь? Выдають новими купюрами чи мотлох також можуть підсунути? Так з вулиці продают валюту, скільки можна за раз?

Это ж всё от отделения и положения звёзд зависит. Может получиться и 10к новыми в кассе сразу купить. А может быть в кассе и пусто даже для получения нескольких сотен долларов (или даже 50к грн) со своего счёта, отправят заказывать и инкассация потом подвезёт бумагу только 1996 года. Такой мотлох, который не соответствует требованиям НБУ, не подсунут.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 14:18

Striker
Вітаємо!
Дякуємо за Ваше питання. Ліміт на обмін валют у "Райффайзен Онлайн" становить 50 000 грн на місяць з розміщенням на поточний або картковий рахунок в USD або EUR. Якщо Ви бажаєте розмістити кошти на депозит "Класичний" в USD або EUR, ліміт становить 200 000 грн на місяць.
Замовлення валюти здійснюється за один робочий день до бажаної дати. Це можна зробити, написавши в "Чат" застосунку MyRaif. Ліміт видачі коштів становить 100 000 грн або еквівалент в USD/EUR на добу, залежно від наявного номіналу.
Валюту можна зняти як існуючим, так і не клієнтам Банку в порядку живої черги, за умови наявності необхідної суми.

З повагою та турботою, фахівець Ксенія
RaifHelp
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