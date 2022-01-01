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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 14:53

  RaifHelp написав:Striker

Валюту можна зняти як існуючим, так і не клієнтам Банку в порядку живої черги, за умови наявності необхідної суми.

З повагою та турботою, фахівець Ксенія



Наверное вы всё же имели ввиду "купити", а не "зняти"... А то , что неіснуючий клієнт будет снимать в порядке живой очереди или без?
Но то такое, як то кажуть.

У меня другой вопрос:
Зачем у вас у "неіснуючих клієнтів" (да и у існуючих тоже) при покупке валюты на кассе постоянно просят номер телефона ? :D И "записываете" ли вы где-то у себя в "личное дело клиента", что этот конкретно взятый існуючий клієнт купил/продал N-ное количество наличных долларов? А то, знаете, времена всё интереснее и интереснее. :mrgreen: квитанция то на выходе вроде обезличеная, а там иди знай как оно на самом деле :mrgreen:
Востаннє редагувалось a77 в Нед 05 січ, 2025 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 14:57

Зачем у вас
при покупке валюты на кассе постоянно просят номер телефона ? :D И "записываете" ли вы где-то у себя в "личное дело клинта", что этот існуючий клієнт купил/продал N-ное количество наличных долларов?
:mrgreen: ага, так они и признались.
В некоторых других шарашках раньше признавались, что учитывают
как "надхоження".
а потом через какое-,то время новые меморандумы :mrgreen: и полный обмен базами с другими банками
Востаннє редагувалось flysoulfly в Нед 05 січ, 2025 15:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 15:00

  RaifHelp написав:Валюту можна зняти як існуючим, так і не клієнтам Банку в порядку живої черги, за умови наявності необхідної суми.

Дякую. Мабуть, зняти і обміняти маєте на увазі. А якщо я захочу обміняти умовно 450 тис грн, якщо раптом така сума буде наявна в касі, треба підтвердження походження коштів?
  moveton написав:отправят заказывать и инкассация потом подвезёт бумагу только 1996 года. Такой мотлох, который не соответствует требованиям НБУ, не подсунут.

Тоді вже простіше зайти самому запитати, чи є сині, зняти з Поточного і ще поміняти на скільки є. Я 3 дні назад здав 600$ 1996 року по 42 в роздріб, по такому ж курсу брали і 2003, 2006. Опт був 42.20-42.25 на той момент. А ще в одній обмінці не взяли 2 сірі сотки 2003-2006, бо світилися плями більше 50%, але вийшло здати їх наступного дня по 42.1 в іншій обмінці, хоча касирша обурювалася, що вони з плямами, але чомусь поміняла) А до цього здавав багато сірого по 42.3, то там 1996 не захотіли брати. Коротше, з сірим доларом можна гратися, а 96 краще не брати, хоча і його здати не проблема, але не всюди. Головне, щоб плям чи грибка не було, але це може бути видно тільки під ультрафіолетом.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 15:14

  Striker написав:
  moveton написав:отправят заказывать и инкассация потом подвезёт бумагу только 1996 года

Тоді вже простіше зайти самому запитати, чи є сині, зняти з Поточного і ще поміняти на скільки є
вряд ли будут синие в свободной продаже без предзаказа,
да еще человеку "с улицы".
Походите недельку-другую, увидите одни и теже лица (команды оптовиков), забирающие валюту.

Можно для снятия с Поточного предзаказать в аппке, прийти в назначенное время,
какие не нравятся купюры - не брать, осмотрев всьо на кассе до проводки, и оставить сумму не понравившихся на Поточном.
Повторять алгоритм до полного обнуления Поточного или терпения.
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 15:43

Striker
Призначити зустріч та замовити суму для валютообміну у відділенні також можливо у "Чаті" MyRaif, максимальна сума замовлення 400 000 грн. (еквівалент у валюті).
Якщо сума більше 400 000 грн. замовлення відбувається на різні дні та при наявності підтверджуючих документів.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:18

Re: Райффайзен Банк

  Striker написав:Тоді вже простіше зайти самому запитати, чи є сині, зняти з Поточного і ще поміняти на скільки є

Оно не то, что проще, а если к бумаге предъявлять более высокие требования, чем НБУ, то вообще единственный вариант без коррупционных договорённостей. И всё равно перед этим желательно заказывать потому, что без него может вообще долларовой бумаги не быть. И подходить сразу после инкассации, пока такие же переборчивые не разобрали высший сорт.
moveton
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