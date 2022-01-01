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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 січ, 2025 14:53
RaifHelp написав:Striker
Валюту можна зняти
як існуючим, так і не клієнтам Банку в порядку живої черги, за умови наявності необхідної суми.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія
Наверное вы всё же имели ввиду "купити", а не "зняти"... А то , что неіснуючий клієнт будет снимать в порядке живой очереди или без?
Но то такое, як то кажуть.
У меня другой вопрос:
Зачем у вас у "неіснуючих клієнтів" (да и у існуючих тоже) при покупке валюты на кассе постоянно просят номер телефона ?
И "записываете" ли вы где-то у себя в "личное дело клиента", что этот конкретно взятый існуючий клієнт купил/продал N-ное количество наличных долларов? А то, знаете, времена всё интереснее и интереснее.
квитанция то на выходе вроде обезличеная, а там иди знай как оно на самом деле
Востаннє редагувалось a77
в Нед 05 січ, 2025 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 14:57
Зачем у вас
при покупке валюты на кассе постоянно просят номер телефона ?
И "записываете" ли вы где-то у себя в "личное дело клинта", что этот існуючий клієнт купил/продал N-ное количество наличных долларов?
ага, так они и признались.
В некоторых других шарашках раньше признавались, что учитывают
как "надхоження".
а потом через какое-,то время новые меморандумы
и полный обмен базами с другими банками
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Нед 05 січ, 2025 15:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 15:00
RaifHelp написав:
Валюту можна зняти як існуючим, так і не клієнтам Банку в порядку живої черги, за умови наявності необхідної суми.
Дякую. Мабуть, зняти і обміняти маєте на увазі. А якщо я захочу обміняти умовно 450 тис грн, якщо раптом така сума буде наявна в касі, треба підтвердження походження коштів?
moveton написав:
отправят заказывать и инкассация потом подвезёт бумагу только 1996 года. Такой мотлох, который не соответствует требованиям НБУ, не подсунут.
Тоді вже простіше зайти самому запитати, чи є сині, зняти з Поточного і ще поміняти на скільки є. Я 3 дні назад здав 600$ 1996 року по 42 в роздріб, по такому ж курсу брали і 2003, 2006. Опт був 42.20-42.25 на той момент. А ще в одній обмінці не взяли 2 сірі сотки 2003-2006, бо світилися плями більше 50%, але вийшло здати їх наступного дня по 42.1 в іншій обмінці, хоча касирша обурювалася, що вони з плямами, але чомусь поміняла) А до цього здавав багато сірого по 42.3, то там 1996 не захотіли брати. Коротше, з сірим доларом можна гратися, а 96 краще не брати, хоча і його здати не проблема, але не всюди. Головне, щоб плям чи грибка не було, але це може бути видно тільки під ультрафіолетом.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 15:14
Striker написав: moveton написав:
отправят заказывать и инкассация потом подвезёт бумагу только 1996 года
Тоді вже простіше зайти самому запитати, чи є сині, зняти з Поточного і ще поміняти на скільки є
вряд ли будут синие в свободной продаже без предзаказа,
да еще человеку "с улицы".
Походите недельку-другую, увидите одни и теже лица (команды оптовиков), забирающие валюту.
Можно для снятия с Поточного предзаказать в аппке, прийти в назначенное время,
какие не нравятся купюры - не брать, осмотрев всьо на кассе до проводки, и оставить сумму не понравившихся на Поточном.
Повторять алгоритм до полного обнуления Поточного или терпения.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 15:43
Striker
Призначити зустріч та замовити суму для валютообміну у відділенні також можливо у "Чаті" MyRaif, максимальна сума замовлення 400 000 грн. (еквівалент у валюті).
Якщо сума більше 400 000 грн. замовлення відбувається на різні дні та при наявності підтверджуючих документів.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 16:18
Striker написав:
Тоді вже простіше зайти самому запитати, чи є сині, зняти з Поточного і ще поміняти на скільки є
Оно не то, что проще, а если к бумаге предъявлять более высокие требования, чем НБУ, то вообще единственный вариант без коррупционных договорённостей. И всё равно перед этим желательно заказывать потому, что без него может вообще долларовой бумаги не быть. И подходить сразу после инкассации, пока такие же переборчивые не разобрали высший сорт.
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