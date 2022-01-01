Додано: Нед 05 січ, 2025 15:00

RaifHelp написав: Валюту можна зняти як існуючим, так і не клієнтам Банку в порядку живої черги, за умови наявності необхідної суми. Валюту можна зняти як існуючим, так і не клієнтам Банку в порядку живої черги, за умови наявності необхідної суми.

moveton написав: отправят заказывать и инкассация потом подвезёт бумагу только 1996 года. Такой мотлох, который не соответствует требованиям НБУ, не подсунут. отправят заказывать и инкассация потом подвезёт бумагу только 1996 года. Такой мотлох, который не соответствует требованиям НБУ, не подсунут.

Дякую. Мабуть, зняти і обміняти маєте на увазі. А якщо я захочу обміняти умовно 450 тис грн, якщо раптом така сума буде наявна в касі, треба підтвердження походження коштів?Тоді вже простіше зайти самому запитати, чи є сині, зняти з Поточного і ще поміняти на скільки є. Я 3 дні назад здав 600$ 1996 року по 42 в роздріб, по такому ж курсу брали і 2003, 2006. Опт був 42.20-42.25 на той момент. А ще в одній обмінці не взяли 2 сірі сотки 2003-2006, бо світилися плями більше 50%, але вийшло здати їх наступного дня по 42.1 в іншій обмінці, хоча касирша обурювалася, що вони з плямами, але чомусь поміняла) А до цього здавав багато сірого по 42.3, то там 1996 не захотіли брати. Коротше, з сірим доларом можна гратися, а 96 краще не брати, хоча і його здати не проблема, але не всюди. Головне, щоб плям чи грибка не було, але це може бути видно тільки під ультрафіолетом.