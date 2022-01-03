flysoulfly Добрий день! Тарифікація за здійснення переказу валюти в межах Банку, залежить від того, між якими рахунками він здійснюється. Дізнатись більше деталей можливо написавши в чат додатку "MyRaif"( "Навушники" - Написати в чат). Всі тарифи можна переглянути на сайті Банку за посиланням: https://raiffeisen.ua/documents/privatn ... govuvannya .
a77 Добрий день! У момент здійснення валюто-обмінних операцій, касир попросить Ваш номер телефону. Це потрібно, щоб зв'язатися при необхідності для повторного підписання квитанції у разі технічного збою. Без Вашого номера, ми не зможемо уточнити деталі операції, якщо виникне така потреба.