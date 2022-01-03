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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:08

flysoulfly
Добрий день!
Тарифікація за здійснення переказу валюти в межах Банку, залежить від того, між якими рахунками він здійснюється. Дізнатись більше деталей можливо написавши в чат додатку "MyRaif"( "Навушники" - Написати в чат).
Всі тарифи можна переглянути на сайті Банку за посиланням: https://raiffeisen.ua/documents/privatn ... govuvannya .

З повагою та турботою, фахівець Оксана.
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Повідомлень: 141
З нами з: 24.05.24
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:11

a77 Добрий день!
У момент здійснення валюто-обмінних операцій, касир попросить Ваш номер телефону. Це потрібно, щоб зв'язатися при необхідності для повторного підписання квитанції у разі технічного збою. Без Вашого номера, ми не зможемо уточнити деталі операції, якщо виникне така потреба.

З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 141
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 219220221222
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