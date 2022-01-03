flysoulfly Добрий день! Тарифікація за здійснення переказу валюти в межах Банку, залежить від того, між якими рахунками він здійснюється. Дізнатись більше деталей можливо написавши в чат додатку "MyRaif"( "Навушники" - Написати в чат). Всі тарифи можна переглянути на сайті Банку за посиланням: https://raiffeisen.ua/documents/privatn ... govuvannya .
a77 Добрий день! У момент здійснення валюто-обмінних операцій, касир попросить Ваш номер телефону. Це потрібно, щоб зв'язатися при необхідності для повторного підписання квитанції у разі технічного збою. Без Вашого номера, ми не зможемо уточнити деталі операції, якщо виникне така потреба.
RaifHelp написав:Arbitr Вітаємо! Для можливості зміни тарифного плану по кредитній картці, необхідно завітати у відділення Райфу з паспортом та ідентифікаційним кодом. З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp написав:tarasum Добрий день! Зміна картки відбувається за бажанням Клієнта, тобто може залишитися попередня або бути видана нова. З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Так як відбувається зміна тарифу з 2КБ на 100 днів? У відділенні повідомляють, що зміна тарифу неможлива, треба спочатку через додаток закрити чинний пакет (2КБ), та потім через тиждень, два в додатку можливо з'явиться пропозиція відкрити кредитну карту і в цьому разі можна буде вибрати 100 днів.
Arbitr Вітаємо! Для зміни тарифної моделі кредитної картки "2 кешбеки" на "Хочу картка 2.0" або "100 днів", достатньо звернутися до будь-якого зручного відділення Райфу. Менеджер перевірить можливість зміни, адже є фактори, через які перехід на інший тариф недоступний. Якщо все добре, то співробітник залюбки Вам допоможе. Додатково ми б хотіли проаналізувати цей момент, тому просимо Вас написати нам в приватні повідомлення Facebook/Instagram із вказанням даних (ідентифікаційний код чи контактний номер телефону), а також адресу відділення, до якого звертались. Очікуємо на Ваш зворотній зв’язок. З повагою і турботою, фахівець Інна.