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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:08

flysoulfly
Добрий день!
Тарифікація за здійснення переказу валюти в межах Банку, залежить від того, між якими рахунками він здійснюється. Дізнатись більше деталей можливо написавши в чат додатку "MyRaif"( "Навушники" - Написати в чат).
Всі тарифи можна переглянути на сайті Банку за посиланням: https://raiffeisen.ua/documents/privatn ... govuvannya .

З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:11

a77 Добрий день!
У момент здійснення валюто-обмінних операцій, касир попросить Ваш номер телефону. Це потрібно, щоб зв'язатися при необхідності для повторного підписання квитанції у разі технічного збою. Без Вашого номера, ми не зможемо уточнити деталі операції, якщо виникне така потреба.

З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 17:38

  RaifHelp написав:Arbitr
Вітаємо!
Для можливості зміни тарифного плану по кредитній картці, необхідно завітати у відділення Райфу з паспортом та ідентифікаційним кодом.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.


  RaifHelp написав:tarasum Добрий день!
Зміна картки відбувається за бажанням Клієнта, тобто може залишитися попередня або бути видана нова.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.


Так як відбувається зміна тарифу з 2КБ на 100 днів?
У відділенні повідомляють, що зміна тарифу неможлива, треба спочатку через додаток закрити чинний пакет (2КБ), та потім через тиждень, два в додатку можливо з'явиться пропозиція відкрити кредитну карту і в цьому разі можна буде вибрати 100 днів.

Відбулись якісь зміни?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 18:09

Arbitr Вітаємо!
Для зміни тарифної моделі кредитної картки "2 кешбеки" на "Хочу картка 2.0" або "100 днів", достатньо звернутися до будь-якого зручного відділення Райфу. Менеджер перевірить можливість зміни, адже є фактори, через які перехід на інший тариф недоступний. Якщо все добре, то співробітник залюбки Вам допоможе.
Додатково ми б хотіли проаналізувати цей момент, тому просимо Вас написати нам в приватні повідомлення Facebook/Instagram із вказанням даних (ідентифікаційний код чи контактний номер телефону), а також адресу відділення, до якого звертались. Очікуємо на Ваш зворотній зв’язок.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 20:26

RaifHelp дякую, звернувся вже через додаток.
Але в цій темі вже кілька раз згадувалась іншими авторами, що їм також пропонували закрити 2КБ для отримання 100днів, або збільшення КЛ.
Менеджер у відділенні зацікавлений саме у відкритті нової карти, а не зміни тарифу?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 20:47

  Arbitr написав:RaifHelp дякую, звернувся вже через додаток.
Але в цій темі вже кілька раз згадувалась іншими авторами, що їм також пропонували закрити 2КБ для отримання 100днів, або збільшення КЛ.
Менеджер у відділенні зацікавлений саме у відкритті нової карти, а не зміни тарифу?

Зробив перехід з 2кб на 100 днів без проблем. Менеджер перевіряє лише можливість переходу
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 00:21

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:щоб зв'язатися при необхідності для повторного підписання квитанції у разі технічного збою.


Дякую.
А таке буває? Технічні збої? :roll:
a77
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 00:23

Re: Райффайзен Банк

  flysoulfly написав:В некоторых других шарашках раньше признавались, что учитывают как "надхоження

Не подскажете, имена этих признавшихся шаражек?
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 01:12

  a77 написав:
  flysoulfly написав:В некоторых других шарашках раньше признавались, что учитывают как "надхоження

Не подскажете, имена этих признавшихся шаражек?
конечно, не исключено, что это просто были фантазии их экономистов\кассиров\вр.и.о.нач.отделений, но тем не менее...

Давно было...
точно помню КредиАгриколь,
вроде помню Восток,
может Радабанк, ПУМБ, Правекс, БіЗ и ПолтаваБанк (но в двух последних такой вообще хаос с информацией в отделении, что разобраться толком тяжело по любому вопросу)
flysoulfly
 
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