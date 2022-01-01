|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 січ, 2025 18:23
klug написав:
у Вас що, ніколи не зникав підпис на квитанції у наслідок технічного збою
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5052
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 584 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1264
|621751
|
|
|1518
|699629
|
Пон 06 січ, 2025 17:19
nord
|
|394
|238404
|
Пон 06 січ, 2025 16:25
bakis