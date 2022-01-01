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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 220221222223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 18:23

Re: Райффайзен Банк

  klug написав:у Вас що, ніколи не зникав підпис на квитанції у наслідок технічного збою

moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:13

RaifHelp
А у Вас в офісі, все гаразд?

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Arbitr
 
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  #<1 ... 220221222223
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