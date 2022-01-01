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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 18:23

Re: Райффайзен Банк

  klug написав:у Вас що, ніколи не зникав підпис на квитанції у наслідок технічного збою

moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:13

RaifHelp
А у Вас в офісі, все гаразд?

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Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:14

Arbitr Вітаємо!
Розуміємо, що хотілось би вирішити ситуацію якомога швидше. Та у разі коли питання перебуває на індивідуальному розгляді фахівця й було зроблено запит до профільного відділу, він повертається зі зворотнім зв'язком після отримання відповіді. Це може зайняти трохи більше часу, ніж Ви очікували, але ми працюємо над тим, щоб надати фідбек якнайшвидше. Ми завжди прагнемо покращувати наші послуги, щоб задовольнити потреби всіх клієнтів.
З повагою і турбтою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:13

  RaifHelp написав:Arbitr Ми завжди прагнемо покращувати наші послуги, щоб задовольнити потреби всіх клієнтів.

Дякую, сьогодні за 5 хвилин у відділенні отримав нову карту 100 днів до існуючого рахунку, що був відкритий раніше в тарифі 2КБ.
Єдине питання, карти 2КБ залишились активні, і у мене зараз на одному рахунку 3 активні пластикові карти.
Як можна у додатку перевірити, чи дійсно відбулась зміна тарифного пакету?
Arbitr
 
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  #<1 ... 220221222223
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