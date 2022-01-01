|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 січ, 2025 18:23
Re: Райффайзен Банк
Додано: Сер 08 січ, 2025 14:14
Arbitr Вітаємо!
Розуміємо, що хотілось би вирішити ситуацію якомога швидше. Та у разі коли питання перебуває на індивідуальному розгляді фахівця й було зроблено запит до профільного відділу, він повертається зі зворотнім зв'язком після отримання відповіді. Це може зайняти трохи більше часу, ніж Ви очікували, але ми працюємо над тим, щоб надати фідбек якнайшвидше. Ми завжди прагнемо покращувати наші послуги, щоб задовольнити потреби всіх клієнтів.
З повагою і турбтою, фахівець Інна.
Додано: Чет 09 січ, 2025 20:13
Дякую, сьогодні за 5 хвилин у відділенні отримав нову карту 100 днів до існуючого рахунку, що був відкритий раніше в тарифі 2КБ.
Єдине питання, карти 2КБ залишились активні, і у мене зараз на одному рахунку 3 активні пластикові карти.
Як можна у додатку перевірити, чи дійсно відбулась зміна тарифного пакету?
Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:44
Arbitr
Вітаємо!
Щиро радіємо, що питання вирішилось і Ви отримали бажану карту. Ми цінуємо співпрацю з Райфом.
Для перевірки назви самої карти, будь ласка, натисніть на неї у застосунку MyRaif. Деталі кредитного рахунку доступні у "Райффайзен Онлайн". Після авторизації Ви зможете переглянути умови у розділі "Рахунки".
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
Зараз переглядають цей форум: Sense Bank і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|