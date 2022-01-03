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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 18:23

Re: Райффайзен Банк

  klug написав:у Вас що, ніколи не зникав підпис на квитанції у наслідок технічного збою

moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:13

RaifHelp
А у Вас в офісі, все гаразд?

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Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:14

Arbitr Вітаємо!
Розуміємо, що хотілось би вирішити ситуацію якомога швидше. Та у разі коли питання перебуває на індивідуальному розгляді фахівця й було зроблено запит до профільного відділу, він повертається зі зворотнім зв'язком після отримання відповіді. Це може зайняти трохи більше часу, ніж Ви очікували, але ми працюємо над тим, щоб надати фідбек якнайшвидше. Ми завжди прагнемо покращувати наші послуги, щоб задовольнити потреби всіх клієнтів.
З повагою і турбтою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:13

  RaifHelp написав:Arbitr Ми завжди прагнемо покращувати наші послуги, щоб задовольнити потреби всіх клієнтів.

Дякую, сьогодні за 5 хвилин у відділенні отримав нову карту 100 днів до існуючого рахунку, що був відкритий раніше в тарифі 2КБ.
Єдине питання, карти 2КБ залишились активні, і у мене зараз на одному рахунку 3 активні пластикові карти.
Як можна у додатку перевірити, чи дійсно відбулась зміна тарифного пакету?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:44

Arbitr
Вітаємо!
Щиро радіємо, що питання вирішилось і Ви отримали бажану карту. Ми цінуємо співпрацю з Райфом.
Для перевірки назви самої карти, будь ласка, натисніть на неї у застосунку MyRaif. Деталі кредитного рахунку доступні у "Райффайзен Онлайн". Після авторизації Ви зможете переглянути умови у розділі "Рахунки".
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:22

Коли очікується валютний курсопад?
А то вже зачекалися.
У січні буде чи ні??
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:16

asti був лист з анонсами акцій на січень.
25-27.01 підвищенні проценти на валютні депозити
30.01 - 0% комісії за переказ з кредитки.
Курсопаду не було.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:23

asti
Вітаємо!
Дякуємо за Вашу зацікавленість.
Наразі інформація щодо валютного курсопаду відсутня. Ми завчасно інформуємо наших клієнтів через MyRaif та у соціальних мережах. Будь ласка, слідкуйте за нашими оновленнями.

З повагою та турботою, фахівець Ксенія 💛
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 16:09

  Arbitr написав:asti був лист з анонсами акцій на січень.
25-27.01 підвищенні проценти на валютні депозити
30.01 - 0% комісії за переказ з кредитки.
Курсопаду не було.
Деcь була інфа що на наступному тижні очікується//)
asti
 
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